Australian Open: Serena Williams dà forfait “Posso competere, ma non voglio giocare giusto per farlo. Posso fare molto meglio di così, solo che ho bisogno di un po’ più tempo”

Serena Williams ha deciso di dare forfait per l’Australian Open in programma dal 15 al 28 gennaio.

“Ad Abu Dhabi ho realizzato che sebbene sia molto vicina, non sono ancora dove voglio essere. Ed il mio coach ed il mio team di dicono sempre di partecipare ai tornei solo se sono sicura di arrivare in fondo.

Posso competere, ma non voglio giocare giusto per farlo. Posso fare molto meglio di così, solo che ho bisogno di un po’ più tempo. Così anche se mi dispiace ho deciso di non partecipare a Melbourne”.

“Il ricordo dell’ultimo Aus Open è qualcosa che io ed Olympia porteremo sempre con noi. E non vedo l’ora di poter giocare ancora a Melbourne”.