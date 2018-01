La mia top10 dei tennisti italiani alla fine del 2018: e la tua?

Facciamo un gioco, ma fatevelo anche voi: quali saranno i primi 10 italiani della classifica ATP alla fine del 2018? Difficile o quasi impossibile fare un pronostico come questo nella sua interezza ma si può sempre provare. Con la consapevolezza di sbagliare…e sorridere.

Numero 1: Fabio Fognini. Alla fine dell’anno appena cominciato il ligure per me sarà ancora il numero 1 italiano, complice una concorrenza in là con gli anni o ancora da forgiare. Risultati importanti da confermare per Fabio ma ben figurando negli appuntamenti top, FF potrà mantenere sua la vetta.

Numero 2: Paolo Lorenzi. Stagione crocevia quella di Paolino, che ha chiuso il 2017 in calando e ha bisogno di un colpo di coda per tornare a respirare quanto prima l’aria della vittoria. Lo Slam australiano sembra essere il punto ideale per la ripartenza: poi arriverà la stagione sul rosso, l’aiuto significativo dei migliori challenger su terra battuta e la solita carica agonistica da buttare in campo. Magari si allontanerà dalla top40 ma chi da dietro potrebbe recuperare su di lui?

Numero 3: Stefano Travaglia. La prima grande sorpresa, per me, di questo 2018 tennistico. Steto è pronto alla top100 e una stagione giocata senza infortuni dovrebbe facilmente introdurlo fra i primi 100 tennisti del ranking. ATP250 per cominciare ma anche i main draw dello Slam come degno banco di nota. Per me, i numeri ci sono eccome.

Numero 4: Matteo Berrettini. Deve essere l’anno della conferma per Bum Bum Berrettini, a ridosso della top100 e quanto mai pronto a giocarsela con i migliori della sua generazione e non solo. La fine dell’anno e la preparazione invernale avevano seminato alcuni dubbi ma la sensazione è che Matteo crescerà (lo sta già facendo…) e che il futuro sia dalla sua: sa quali sono i suoi limiti e spingerà su questo per scalare il ranking. Obiettivamente questo è un bellissimo punto di partenza per un tennista classe ’96.

Numero 5: Thomas Fabbiano. Il pugliese deve confermare il bellissimo 2017 giocato ad alti livelli e il salto dai challenger (soprattutto quelli asiatici) ai tornei del circuito maggiore è di quelli pericolosi: la classifica attuale sembra essere a rischio ma la voglia di cementarsi in sfide importanti per Fabbiano, non è di certo una novità. Abnegazione e forza di volontà: due qualità fondamentali per un tennista di oggi e che Thomas possiede a meraviglia.

Numero 6: Marco Cecchinato. Il Ceck proverà a spingersi oltre i confini del rosso a lui tanto caro ma sarà proprio sul terreno tanto amato che costruirà la propria classifica. Il suo habitat naturale non possono essere solo i challenger (sudamericani o italiani): anche se il ranking dovesse risentirne è d’obbligo provare ad ampliare i propri orizzonti.

Numero 7: Andreas Seppi. Già l’Australia e il suo Slam con i tanti punti da difendere ci dirà qualcosa sulla piega che potrebbe prendere la stagione dell’altoatesino. Sarà difficile restare in top100 ma qualche colpo in canna sono sicuro che ancora c’è.

Numero 8: Simone Bolelli. L’ennesima rinascita è ancora possibile? Molto dipenderà dalla condizione fisica del Bole ma la top100 è un obiettivo fattibile in questo 2018? Ne sarei piacevolmente sorpreso…

Numero 9: Alessandro Giannessi. La continuità è mancata nel 2017, al di là di qualche exploit significativo sparso qua e là. Il 2018 è un anno cruciale: mantenesse una condizione importante per buona parte dell’anno la sua posizione potrebbe essere decisamente migliore.

Numero 10: Lorenzo Sonego. Se Sone-Go è quello dell’estate magica del 2017 la top10 dei tennisti italiani potrebbe essere un obiettivo addirittura strettino: il classe ’95 deve però dimostrare tanto, in una stagione lunga in cui le insidie sono tante ma in cui possono arrivare anche le note liete. Come quando in estate è letteralmente esploso…

Panchina: ci sono giocatori pronti a fare le scarpe ai “titolari” in questa ipotetica top10. Salvatore Caruso, Stefano Napolitano, ma anche Vanni, Gaio e Donati (e in prospettiva Baldi e Pellegrino) potrebbero fare la sorpresa e arrivare vicini alla top150 togliendo il posto a qualcuno.

E per voi? Quali sono le vostre scommesse per il 2018 dell’Italtennis maschile?

Alessandro Orecchio