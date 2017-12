Splende il sole al Lemon Bowl 2018. Barazzutti: “manifestazione importantissima. La Davis? siamo pronti a sfidare il Giappone”. Le qualificazioni entrano nel vivo

Le qualificazioni del Lemon Bowl 2018 entrano nel vivo. Ben 171 i match disputati nella giornata odierna, finalmente baciata dal sole romano. Il livello cresce di giorno in giorno, in particolar modo tra i piccoli under 10, che hanno messo in mostra un tennis vario e molto completo. Il tabellone cadetto si protrarrà sino al 1 gennaio, mentre dal giorno successivo entreranno in scena gli attesi protagonisti del main draw sino alle finali che si disputeranno, come da tradizione, nel giorno dell’Epifania.

Corrado Barazzutti: “Il Lemon Bowl è un torneo speciale”. Fra i presenti questa mattina al New Penta 2000, sede centrale del torneo, non poteva mancare Corrado Barazzutti, capitano azzurro di Coppa Davis. “E’ sempre un grande piacere tornare qui. Il Lemon Bowl è diventato una manifestazione importantissima, che ospita bambini da ogni parte del mondo. Per tutti questi ragazzi è la situazione ideale, in un periodo in cui non ci sono molti tornei, per dare libero sfogo alla loro voglia di agonismo e di fare partita. Senza mai dimenticare l’importanza di un momento che deve essere anche ludico, di conoscenza e di aggregazione”. Tantissimi giovani, quindi, pronti ad inseguire i loro sogni e a lottare su ogni punto, su ogni palla. “Da queste parti passano in molti – prosegue capitan Barazzutti – “e per ora è importante prestare attenzione al loro potenziale più che alla vittoria o alla sconfitta nel singolo incontro. È una fase importante e delicata della loro vita e sappiamo quanto spesso in questo periodo le vere qualità restino inespresse per poi sbocciare solo in un secondo momento. In questi giorni possono e devono trarsi informazioni importanti, non solo per quanto riguarda chi riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo ma anche per tutti coloro i quali faranno del Lemon Bowl il loro trampolino di lancio”. Barazzutti si è soffermato anche sulla prossima sfida di Coppa Davis, che vedrà l’italia far visita al Giappone nel mese di febbraio. “Noi siamo pronti e ci presenteremo in Asia con la formazione migliore. Aspettiamo notizie riguardanti Kei Nishikori, poiché il campione giapponese non ha ancora dato totale disponibilità al suo capitano. La nostra compagine è molto forte e potrà contare su un Fognini che, soprattutto a fine stagione 2017, ha espresso un tennis di altissimo livello, ma è ovvio che il Giappone con Nishikori faccia paura”.

Ultimi tre giorni di “quali”. Domani si riparte alle ore 9 con 146 incontri di qualificazione, con tanti ragazzi under 10, 12 e 14 pronti a darsi battaglia, rigorosamente sportiva, inseguendo l’ambito accesso al tabellone principale.