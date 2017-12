ATP Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Tris azzurro presente. Seppi, Berrettini e Travaglia ai nastri di partenza

ATP Doha 250 | Cemento | $1.286.675

(1) Seppi, Andreas vs Hemery , Calvin

Vatutin, Alexey vs (8) Basic, Mirza

(2) Marterer, Maximilian vs (WC) Zayed, Mousa Shanan

Broady, Liam vs (7) Berrettini, Matteo

(3) Tsitsipas, Stefanos vs (WC) Zayid, Mubarak Shannan

Ymer, Elias vs (5) Sousa, Pedro

(4) Brown, Dustin vs Setkic, Aldin

Safranek, Vaclav vs (6) Travaglia, Stefano

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Andreas Seppi vs Calvin Hemery

2. [4] Dustin Brown vs Aldin Setkic

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Liam Broady vs [7] Matteo Berrettini

2. Vaclav Safranek vs [6] Stefano Travaglia

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Maximilian Marterer vs [WC] Mousa Shanan Zayed

2. Elias Ymer vs [5] Pedro Sousa

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Stefanos Tsitsipas vs [WC] Mubarak Shannan Zayid

2. Alexey Vatutin vs [8] Mirza Basic