Challenger Bangkok: Il Tabellone di Quali. Al via Flavio Cipolla

Challenger Bangkok CH | Cemento | $50.000

(1) Ilkel, Cem vs Bye

(WC) Srirat, Tanakorn vs (WC) Samrej, Kasidit

Sabanov, Matej vs Kibi, Yuya

Sabanov, Ivan vs (7) Karlovskiy, Evgeny

(2) Moraing, Mats vs Bye

Hsieh, Cheng-Peng vs Khabibulin, Timur

(WC) Kunsuwan, Natthasith vs Molleker, Rudolf

(WC) Kumthonkittikul, Worarin vs (6) Ilhan, Marsel

(3) Serdarusic, Nino vs Bye

Duldaev, Daniiar vs Nielsen, Frederik

Cipolla, Flavio vs Ollert, Lukas

Takeuchi, Kento vs (8) Granollers, Gerard

(4) Zapata Miralles, Bernabe vs Bye

Elgin, Mikhail vs (WC) Congcar, Congsup

Rawat, Sidharth vs (WC) Tanasugarn, Chaleechan

Prashanth, N Vijay Sundar vs (5) Koepfer, Dominik

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Tanakorn Srirat vs [WC] Kasidit Samrej

2. [WC] Natthasith Kunsuwan vs Rudolf Molleker (non prima ore: 05:00)

3. Sidharth Rawat vs [WC] Chaleechan Tanasugarn (non prima ore: 06:30)

4. Mikhail Elgin vs [WC] Congsup Congcar (non prima ore: 07:30)

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matej Sabanov vs Yuya Kibi

2. [WC] Worarin Kumthonkittikul vs [6] Marsel Ilhan (non prima ore: 05:00)

3. Kento Takeuchi vs [8] Gerard Granollers (non prima ore: 06:30)

4. Daniiar Duldaev vs Frederik Nielsen (non prima ore: 07:30)

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ivan Sabanov vs [7] Evgeny Karlovskiy

2. Cheng-Peng Hsieh vs Timur Khabibulin (non prima ore: 05:00)

3. Flavio Cipolla vs Lukas Ollert (non prima ore: 06:30)

4. N Vijay Sundar Prashanth vs [5] Dominik Koepfer (non prima ore: 07:30)