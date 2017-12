Novak Djokovic dà forfait al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi. Problema al gomito per il serbo

Colpo di scena al Mubadala World Tennis Championship ad Abu Dhabi. Novak Djokovic, assente dalle competizioni dal torneo di Wimbledon, doveva rientrare proprio oggi in campo per sfidare in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, ma pochi minuti fa ha comunicato agli organizzatori la sua assenza.

Il campione serbo negli ultimi giorni ha nuovamente sentito dolore al gomito e in accordo con lo staff medico, ha deciso di ritirarsi dal torneo d’esibizione per ricorrere alle terapie del caso. Questo contrattempo mette a rischio l’inizio di stagione del serbo che ora dovrà rivedere la sua programmazione. Notizia che non piacerà ai tantissimi tifosi del campione serbo.

Sarà Andy Murray a sfidare questo pomeriggio Bautista Agut.

Antonio Galizia