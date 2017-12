Lo Junior Tennis Perugia celebra i tre Scudetti di un 2017 super

Grandissima festa allo Junior Tennis Perugia in occasione della tradizionale Cena degli Auguri. Ospiti dei Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana (dalla scorsa primavera gestori del circolo di via XX settembre), si sono ritrovati atleti, staff, agonisti, associati e amici. Durante la serata sono stati celebrati i tre titoli italiani di un 2017 indimenticabile per il club gialloblu. Ad iniziare dall’Over 40 Maschile composta dal capitano Andrea Lepri e da Roberto Tarpani, Adrian Voinea, Andrea Grasselli e Giulio Caporali che ha conquistato il tricolore all’All Round di Roma. Passando per Matilde Paoletti laureatasi campionessa italiana di doppio Under 14 femminile al Due Ponti Sporting Club di Roma; per finire con l’Under 16 Maschile composta da Francesco Passaro, Gilberto Casucci e Filippo Verzini (capitano Roberto Tarpani), capace di issarsi sul tetto d’Italia nella rassegna finale disputata a Campobasso.

“Cosa dire, è stato un anno straordinario – ha detto un visibilmente commosso Roberto Tarpani, nominato tra le altre cose miglior Maestro del 2017 ed insignito del premio ‘Angelo Bartoni’ dal comitato regionale umbro della Federtennis -. Lavoreremo per raggiungere nuovi traguardi nel 2018”. “Si vince sempre lavorando di squadra – ha aggiunto Andrea Grasselli, fresco di nomina a Tecnico Nazionale -, solo così si possono raggiungere determinati obiettivi”. “E’ stato un 2017 incredibile – ha commentato Stefano Lillacci -, sappiamo che sarà difficile ripetere questi risultati ma l’entusiasmo e la volontà non ci manca”. “Cosa dire di più – ha concluso Francesco Vazzana -, abbiamo raccolto i frutti di tanto lavoro e siamo davvero orgogliosi del livello raggiunto. Speriamo di migliorarci ancora andando avanti su questa strada”. Lo Junior Tennis Perugia nel 2017 ha portato a casa un altro prestigiosissimo risultato, ovvero il quarto posto assoluto tra le scuole tennis di tutta Italia mentre a livello regionale si è issato più in alto di tutti tra i circoli umbri per risultati conseguiti. Durante la Cena degli Auguri sono stati premiati anche i vincitori dei tornei sociali ed i tanti atleti (e squadre) trionfatori di titoli regionali, assoluti e veterani. Non poteva poi mancare il saluto di Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, ex presidente e fondatore dello Junior Tennis Perugia, presente all’appuntamento insieme a Maurizio Mencaroni, vicepresidente del comitato regionale umbro della Federtennis. Applausi infine anche per Paula Ormaechea, tennista argentina ex nr. 59 al mondo, che da diversi mesi si allena con lo staff dello Junior determinata a tornare a grandi livelli. Immancabile tombolata conclusiva e auguri di Buon Natale dai Maestri del circolo, in un clima di grande spensieratezza. Lo Junior Tennis Perugia è pronto per un 2018 da vivere alla grande.