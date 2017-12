Marion Bartoli ritorna in campo. A Miami la sua prima partita

A sorpresa Marion Bartoli, che si era ritirata nell’estate 2013 subito dopo il successo nel torneo di Wimbledon, ha annunciato il ritorno in campo.

“Si può fare, è un grande obiettivo, sorprenderà molti ma è proprio ciò che voglio fare.

Ho tre obiettivi: vincere la Fed Cup, gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo e vincere di nuovo un torneo dello Slam.

Ho già dimostrato di poter vincere, non è che debba rifarmi completamente una carriera. Torno per finire quello che non ho potuto finire nel 2013”.

La tennista transalpina ha annunciato che farò ritorno ufficialmente a marzo con il torneo WTA Mandatory di Miami.