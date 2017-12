Thomas Fabbiano è a Dubai per rifinire la preparazione: “Insieme al mio staff abbiamo deciso di allenarci per le mie ultime due settimane di preparazione a Dubai per avvicinarmi il più possibile alle condizioni in cui si giocheranno i primi tornei dell’anno”

Thomas Fabbiano insieme al suo team della tennis training school di Foligno composto da coach Fabio Gorietti e il preparatore atletico Gianfranco Palini ha iniziato le sue ultime due settimane di preparazione sui campi di Dubai.

Dichiara il tennista pugliese: “Insieme al mio staff abbiamo deciso di allenarci per le mie ultime due settimane di preparazione a Dubai per avvicinarmi il più possibile alle condizioni in cui si giocheranno i primi tornei dell’anno. Con la mia attuale classifica sono certo di giocare almeno fino a marzo nel tabellone principale in quasi tutti i tornei maggiori e quindi dovró farmi trovare fin da subito pronto. Fabs”

Ricordiamo che il primo appuntamento del 2018 per Thomas sarà il tabellone principale dell’atp 250 di Doha.