Nuovo coach per Ryan Harrison

Ryan Harrison ha deciso di cambiare il team tecnico dopo la migliore stagione della sua carriera, sia in singolare che in doppio, dopo aver vinto anche il Roland Garros in coppia con Michael Venus.

Il venticinquenne americano ha annunciato di aver iniziato a lavorare con l’ex tennista Michael Russel, un volto ben noto al pubblico e che si è ritirato solo due anni fa.

Harrison vuole entrare tra i primi 25 del mondo in singolare nel 2018.