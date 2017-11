E’ Ufficiale: Radek Stepanek è il nuovo coach di Novak Djokovic

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi arriva la conferma: Radek Stepanek, ex top-10 che si è ritirato alcuni giorni fa, è il nuovo allenatore di Novak Djokovic.

La notizia è stata data da loro stessi durante una sessione condivisa su Instagram Live, dove hanno confessato di aver iniziato a lavorare insieme.

Andre Agassi, continuerà a viaggiare con il serbo nel 2018 per alcuni dei tornei più importanti del circuito.

Siparietto su Instagram: Novak “Sto effettivamente cercando un nuovo coach, non so cosa hai in mente ma se non hai niente da fare possiamo darci una possibilità”. Radek: “Mi sono riposato parecchio nelle ultime settimane e sì, possiamo darci una possibilità”. “È fantastico” dice Nole.

Radek: “La mia risposta è sì. Siamo già a fine novembre e dobbiamo andare in campo domani. Dove sei?” “Ti sto aspettando”. “Ok, fatemi vedere…”. Apre la porta e trova Stepanek. “Siamo entusiasti per la nuova stagione ed è così che abbiamo voluto farvelo sapere” conclude Djokovic.

Radek Stepanek dovrebbe essere coach a tempo pieno dell’ex n.1 del mondo.