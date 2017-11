Magnus Norman pensiero: “Senza Murray, Djokovic e Stan Wawrinka, Roger e Rafa hanno aumentato le possibilità di essere al numero uno del mondo. Senza la loro presenza è stato più facile per loro raggiungere nuovamente la vetta”

I risultati sorprendenti di Rafael Nadal e Roger Federer in questa stagione non è solo merito delle loro prestazioni.

Severin Luthi, allenatore di Roger Federer, è stato il primo ad ammetterlo e ora è il turno di Magnus Norman che condivide la stessa opinione.

“Senza Murray, Djokovic e Stan [Wawrinka], Roger e Rafa hanno aumentato le loro possibilità di essere al numero uno del mondo. Senza la loro presenza è stato più facile per loro raggiungere nuovamente la vetta.

Roger ha dimostrato di poter continuare a essere competitivo a 36 anni quando la mente e il corpo lo consentono. E Rafa, per me, è un alieno, ha superato ogni ostacolo per tornare. Tornando ad essere il numero uno al mondo dieci anni dopo significa che è un vero campione”.

Il segreto del successo di Rafa e Roger che hanno dominato la stagione, dice Norman, riguarda la gestione e l’attenzione alle priorità: “Hanno obiettivi molto concreti, piani per raggiungerli e un team che programma, fornendo loro tranquillità. Penso che questo possa essere applicato a qualsiasi livello e questa è la formula per il successo. I giocatori hanno strumenti precisi, piani di gioco definiti, sono fisicamente forti e si impegnano al massimo “, ha concluso l’ex allenatore di Wawrinka.