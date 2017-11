Bernard Tomic e le quali a Brisbane e Australian Open. Niente wild card a Melbourne?

Il tennista australiano Bernard Tomic ha avuto un anno molto difficile. Ha iniziato la stagione alla 26ª posizione del ranking ed è attualmente al n.141 della classifica ATP.

L’ex numero uno australiano ha in testa di giocare le qualificazioni dei tornei di Brisbane e Australian Open, e questo fa pensare che gli organizzatori del primo Grand Slam della stagione non gli abbiano concesso una wild card per il tabellone principale.

Il suo agente, Matthew Fawcett, ha dichiarato al Daily Telegraph: “Bernard è pronto per la prossima stagione, giocherà le Quali a Brisbane e Open d’ Australia”.