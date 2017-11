Kei Nishikori dovrebbe iniziare la stagione 2018 da Brisbane ma c’è ancora qualche dubbio sul pieno recupero per quella data

Buone notizie per i fan di Kei Nishikori. Il giapponese, che è fuori dal circuito dallo scorso mese di agosto, dovrebbe essere in grado di giocare nella stagione australiana, che inizierà con l’ATP 250 di Brisbane.

Il giapponese, 27 anni, ancora non ha recuperato al 100% dal problema al polso, ma nelle prossime settimane prevede di tornare al massimo degli allenamenti per verificare se è pronto a gareggiare in Australia. “I medici sono contenti dei progressi ma non possiamo ancora garantire che Kei sarà pronto per Brisbane”, ha confessato il suo manager.

Ricordiamo che Kei Nishikori ha subito un grave infortunio al polso destro durante una sessione di allenamento a Cincinnati nello scorso mese di agosto.

Camillo Santini