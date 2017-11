Chris Kermode frena sulle nuove regole delle Next Gen: “applicheremo solo alcune nuove regole fra 3, 4 o 5 anni”

Chris Kermode, presidente dell’ATP, è una delle figure principali del panorama tennistico mondiale ed in particolare a lui si devono le innovative regole in vigore in questi giorni alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il 52enne britannico ha chiesto agli appassionati di tennis contrari al nuovo regolamento di non abbattersi, poiché solo qualche regola verrà mantenuta e comunque nulla sarà attuato in fretta nei tornei del circuito maggiore.

“Ho 52 anni, non sono giovane ma sto facendo tutto questo per coloro che seguiranno il tennis nei prossimi 15/20 anni. Il modo in cui i giovani d’oggi vedono lo sport è molto diverso dal modo in cui lo vedevano le persone della mia generazione. Stiamo testando diverse cose; applicheremo solo alcune nuove regole fra 3, 4 o 5 anni. Non disperatevi perché il prossimo anno le regole saranno sempre le solite!”, ha commentato Kermode nel corso di un’intervista rilasciata in quel di Milano.

Nei prossimi 5 anni ci potrebbe essere lo shot clock in campo ma il pensiero di Kermode fa capire che i cambiamenti più pesanti potrebbero avvenire tra almeno 10-15 anni.

Lorenzo Carini