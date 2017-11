Challenger Bratislava Mouilleron-le-Captif, Knoxville, Montevideo e Kobe: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger Mouilleron Le Captif | Indoor | e85.000

In attesa…….

Challenger Kobe | Indoor | $50.000

(1) Purcell, Max vs Hazawa, Shinji

Ochi, Makoto vs Kim, Cheong-Eui

Chung, Yunseong vs (WC) Trotter, James

Mochizuki, Yuki vs (8) Matosevic, Marinko

(2) Yang, Tsung-Hua vs Shimabukuro, Sho

(WC) Watanabe, Seita vs Gao, Xin

(WC) Komura, Takuya vs (WC) Suzuki, Yasutaka

Sakai, Yuto vs (6) Fukuda, Sora

(3) Miedler, Lucas vs Yamasaki, Jumpei

Hung, Jui-Chen vs Ito, Yuichi

(WC) Okamura, Issei vs Niki, Takuto

Rungkat, Christopher vs (5) Imai, Shintaro

(4) Watanuki, Yosuke vs (WC) Matsumoto, Itsuki

Nakagawa, Naoki vs Tashiro, Yuga

Tokuda, Renta vs Onoda, Ken

Bai, Yan vs (7) Takeuchi, Kento

Challenger Montevideo | Terra | $75.000

In attesa…….

Challenger Bratislava | Indoor | e106.000

In attesa…….

Challenger Knoxville | Indoor | $75.000

In attesa…….