Us Open: Parlano Rafael Nadal, Roger Federer e Alexander Zverev. Nadal dichiara “Sullo shot clock in campo, vi dico una cosa: dipende da ciò che vogliono i tifosi”

Alexander Zverev : “Ho giocato alla grande sul cemento finora. Mi sono sentito in grado di giocare alla pari e vincere contro chiunque. Ho dimostrato di poter battere costantemente quei giocatori. Mi sento in modo diverso in questo US Open rispetto a tutti gli altri Slam giocati in precedenza.

Roger e Rafa sono ancora i favoriti principali, una spanna sopra tutti. Io cercherò di pensare un match alla volta e spero di raggiungerli.

Probabilmente vi aspettate che io sia molto sorpreso da questi risultati. Ovviamente non me lo aspettavo, ma so quanto ho lavorato nella off season insieme al mio team. Abbiamo lavorato per traguardi come questi e continueremo a farlo per raggiungere mete ancora più alte, si spera.

Sono super contento per come stanno andando le cose, ma essere soltanto la testa di serie numero 4 non mi soddisfa perché a fine torneo non importa quale testa di serie eri. Conta solo quanto sei andato lontano e quali match hai vinto”.

Roger Federer : “Sono passate due settimane dalla finale quindi diverso tempo. Nella prima settimana ho cercato di migliorare le mie condizioni e di tornare a un certo punto in campo. Negli ultimi giorni ho giocato dei set e sono contento per come mi sento.

Non immaginavo che il campione e il finalista in carica non sarebbero stati qui e che Andy avrebbe fatto fatica quest’anno. Si poteva prevedere che Rafa e io saremmo tornati in buona forma ma forse non così.

Quindi siamo tutti un po’ sorpresi: giocatori, esperti e tifosi. Ma quando qualcuno è infortunato, ci sono gli altri a vincere. Sembra sempre che ci sia qualcuno ad avvantaggiarsi dell’assenza di alcuni giocatori.

L’annata di Rafa è stata eccezionale con la decima vittoria al Roland Garros. C’era gente che addirittura pensava che non potesse tornare a vincere quel torneo.

Per me solo quando si ritirerà non vincerà più. Non sono così sorpreso dalla sua stagione”.

Rafael Nadal : “Dovrei affrontare in semifinale Roger ma preferirei affrontare un giocatore più semplice ovviamente. Capisco che sarebbe grandioso per la nostra storia e per il fatto che non abbiamo mai giocato contro qui. Sarebbe qualcosa di unico grandioso una partita qui tra me e lui per i tifosi. A gennaio sarebbe stato sorprendente, qui un po’ di meno. Per quanto riguarda la questione favoriti, è sempre la stessa cosa.

È il giocatore a giocare meglio che ha più chance. Noi due non ci aspettavamo probabilmente di vincere così tanto, ma abbiamo lavorato bene e con passione. Vedremo come finirà la stagione”.

Nello sport è stupido non poter contare sul proprio coach nei momenti più importanti, quindi è un buon passo in avanti. Sullo shot clock in campo, vi dico una cosa: dipende da ciò che vogliono i tifosi.

Se vogliono punti brevi con giocatori che non pensano ma che tirano solo forte, forse va bene. Se vuoi avere partite come quelle che ho giocato qui contro Novak, diciamo le tre finali, essendoci punti più lunghi con a volte 50 colpi in uno scambio, non puoi aspettarti che in 25 secondi i giocatori possano essere pronti per il punto successivo”.