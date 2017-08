Roger Federer: “La scorsa settimana è stata dura, sentivo dolore e ho fatto tanta riabilitazione”

Roger Federer ha parlato nella conferenza stampa di mercoledì scorso organizzata in occasione del lancio della Laver Cup, il torneo di esibizione a squadre che si disputerà a Praga dal 21 al 23 settembre prossimo.

Le sue condizioni di salute: “Sto già giocando dei punti dopo il problema fisico. Sono nella posizione ideale. La scorsa settimana è stata dura, sentivo dolore e ho fatto tanta riabilitazione.

Avevo bisogno di trascorrere del tempo lontano dal circuito e di stare con la mia famiglia. Ho fatto tutto lentamente perché potevo permettermi di farlo, non avevo fretta e non dovevo giocare partite subito dopo Montreal.

A parte il problema alla schiena, arrivo qui al meglio delle mie condizioni perché ho giocato bene e non troppo questa stagione, saltando la stagione su terra e riposandomi per dieci settimane. È stato positivo salvare energie mentali e fisiche e spero di rimanere fresco per il resto che rimane della stagione.

Vorrò essere al 100% quando cominceranno gli incontri a New York, mi sento molto meglio rispetto a una settimana fa, il che è un segnale molto importante. Adoro giocare qui, la superficie si allinea con le mie caratteristiche di gioco.

La Laver Cup: “Sono problemi fisici che non passano in 3 giorni o due settimane, bensì tre o sei mesi, e ciò riguarda più di un giocatore. Ma non penso che la tre-giorni di Praga possa condizionarci. È il sistema della Laver Cup a non far arrivare al limite mentale e fisico i giocatori.

Giochiamo per i giusti motivi, per Rod Laver e per trascorrere una bella settimana. Quindi non penso che ciò possa essere un problema, ma i giocatori devono sempre guardarsi allo specchio e farsi la domanda: ‘Cos’è sufficiente e cos’è troppo? Quante vacanze vanno fatte, quante partite e allenamenti? In questo modo si trova il giusto equilibrio.

Nel corso della mia carriera ho preso le giuste decisioni nei tornei da disputare prendendomi cura del mio corpo nel miglior modo possibile, cosa che tutti i giocatori dovrebbero fare perché siamo tutti umani”

La prima posizione: “Tornare qui un anno dopo lottando per il numero uno è straordinario. È stato grandioso aver vinto in Australia e Wimbledon. Stagione davvero da sogno per me”.