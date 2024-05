I risultati dei giocatori italiani nei tornei Masters e WTA 1000 di Roma (09 Maggio 2024): Gigante batte Zeppieri nel derby. Sara Errani rimonta e si regala il secondo turno. Elisabetta Cocciaretto, primo sorriso azzurro. Lucrezia Stefanini saluta al secondo turno. Out all’esordio Di Sarra e Pedone. Oggi in campo altri 4 azzurri (LIVE)

Il derby laziale tra Matteo Gigante (n.139 ATP) e Giulio Zeppieri (n.144 ATP) al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia è stato un incontro combattuto, deciso più dalle emozioni che dalla tecnica. Gigante ha avuto la meglio sul coetaneo e conterraneo con il punteggio di 7-6(2) 6-4 dopo 2 ore e 13 minuti, inclusa un’interruzione per pioggia.

Il match è stato caratterizzato da scambi serrati e variazioni di ritmo, con entrambi i tennisti mancini pronti a sfruttare le proprie abilità creative. Gigante ha dimostrato maggiore freddezza e aggressività nel tiebreak del primo set, oltre a una buona capacità di adattamento alla ripresa del match dopo la pausa dovuta alla pioggia.

Nonostante Zeppieri abbia recuperato da un doppio break di svantaggio nel primo set, Gigante è riuscito a imporsi al tiebreak per 7 punti a 2. Il secondo set è proseguito sulla falsariga del primo, con una battaglia punto su punto fino all’interruzione per pioggia sul 4-3.

Alla ripresa, Gigante ha strappato il break, ma Zeppieri non si è arreso, riuscendo a controbreakkare immediatamente. Tuttavia, il romano ha saputo mantenere la calma e, grazie a un passante di rovescio in corsa, si è procurato il match point, concretizzato poi con un errore di Zeppieri sulla palla match chiudendo la partita per 6 a 4.

Questa vittoria rappresenta il primo successo di Matteo Gigante nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia e in un torneo di questa categoria. Al secondo turno, il romano affronterà una sfida impegnativa contro l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie n.20 del torneo.

Elisabetta Cocciaretto, n.56 WTA, ha regalato il primo sorriso azzurro agli Internazionali BNL d’Italia. Sulla Grand Stand Arena, la marchigiana ha completato con successo il match di primo turno contro la qualificata messicana Renata Zarazua, n.103 del ranking, interrotto mercoledì sul 5-2 per la messicana a causa della pioggia. Cocciaretto si è imposta con il punteggio di 46 75 63, in due ore e quaranta minuti di battaglia.

Dopo un primo set da dimenticare, in cui aveva subito un parziale di cinque game consecutivi dopo l’iniziale 1-0, Cocciaretto ha saputo reagire. Alla ripresa del gioco, la 23enne di Fermo ha recuperato uno dei due break di svantaggio, ma non è riuscita a completare la rimonta, cedendo il parziale per 6-4.

Nel secondo set, Cocciaretto ha provato a più riprese l’allungo, portandosi sul 2-0 e poi sul 5-2, ma Zarazua è sempre riuscita a recuperare. Tuttavia, nel finale di frazione, l’azzurra ha trovato la forza per chiudere sul 7-5, pareggiando i conti.

Il set decisivo è stato un susseguirsi di break e contro-break. Cocciaretto si è portata sul 2-0, ma Zarazua ha risposto con due break consecutivi. L’azzurra, però, non si è persa d’animo e, grazie anche ad un delizioso drop-shot di diritto, è riuscita a riportarsi in vantaggio. Dopo aver annullato tre palle break in un lunghissimo settimo gioco, Cocciaretto ha strappato nuovamente il servizio alla messicana, chiudendo poi il match sul 6-3.

Al secondo turno, Elisabetta se la vedrà con la francese Caroline Garcia, n.23 del ranking e 22 del seeding. La 30enne di Saint-Germain-en-Laye ha vinto tutti e quattro i precedenti confronti con l’azzurra, l’ultimo dei quali al WTA 125 di Rouen lo scorso aprile, ma solo al terzo set. Sarà una sfida tutta da vivere per la marchigiana, che cercherà di centrare la sua prima vittoria contro la temibile avversaria transalpina.

Sara Errani, wild card, ha compiuto una rimonta vincente nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. A Roma, l’italiana ha superato la statunitense Amanda Anisimova, in tabellone con il ranking protetto, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 dopo un’ora e 53 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria, Errani si è guadagnata l’accesso al secondo turno, dove affronterà l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 16.

Il primo set è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Errani ha trovato subito il break a zero, ma Anisimova ha risposto con l’immediato controbreak ai vantaggi. L’azzurra ha strappato nuovamente il servizio a zero nel quinto gioco, ma la statunitense ha replicato con un altro controbreak. Nel settimo gioco, Errani ha mancato tre palle break e ne ha pagato le conseguenze nell’ottavo, quando Anisimova le ha tolto il servizio. Nel nono gioco, la statunitense ha sprecato tre set point e ha subito il controbreak, ma nel decimo è riuscita a chiudere sul 6-4 dopo 48 minuti.

Nella seconda partita, Errani ha cambiato marcia. L’azzurra ha centrato il break a quindici nel terzo gioco e ha sfiorato il 4-1 pesante nel quinto. Il secondo break è arrivato inesorabile a trenta nel settimo gioco, permettendo a Errani di chiudere il set al primo tentativo sul 6-2 dopo 38 minuti.

Nella frazione decisiva, dopo un primo game vinto da Anisimova, si è scatenato il ciclone Errani. L’azzurra ha vinto 7 punti consecutivi e, alla terza occasione, ha trovato il break nel terzo gioco. Nel quarto, la statunitense ha trascinato Errani ai vantaggi, ma da quel momento l’italiana ha piazzato un parziale micidiale di 13 punti a 1. Dopo il nuovo strappo a zero nel quinto gioco, Errani si è procurata un triplo match point in risposta nel settimo. Anisimova ne ha annullato solo uno, permettendo all’italiana di conquistare la vittoria per 6-1 in soli 27 minuti.

Ora Sara Errani attende con fiducia il confronto con Elina Svitolina, consapevole di poter dire la sua anche contro avversarie di alto livello.

Lucrezia Stefanini, n.179 WTA, ha concluso la sua avventura agli Internazionali BNL d’Italia al secondo turno. Dopo aver superato nel derby tutto italiano Vittoria Paganetti, vincitrice di una wild card attraverso le pre-quali, la 25enne di Carmignano si è arresa con il punteggio di 63 76(1), in un’ora e 35 minuti, alla giovane ceca Linda Noskova, 29 del ranking e del seeding.

Nonostante il risultato, Stefanini ha tenuto il campo in modo più che onorevole contro un’avversaria di livello superiore. Noskova, che a gennaio aveva raggiunto il suo primo quarto di finale Slam all’Australian Open, non ha fin qui mantenuto le promesse, ma resta una giocatrice di grande talento.

Il match è stato caratterizzato da un avvio incerto, con tre break nei primi game. Noskova, dopo una fase di studio, ha preso il comando del set portandosi sul 5-1. Stefanini ha lottato, annullando anche un set-point, ma la ceca è riuscita a chiudere il primo parziale per 6-3.

Nella seconda frazione, l’azzurra ha provato a reagire, strappando il servizio a Noskova e portandosi sul 2-1. Tuttavia, la ceca ha immediatamente recuperato il break in un lungo game da 18 punti. Stefanini ha avuto altre chance di allungo, ma non è riuscita a concretizzarle. Sul 6-5, la toscana ha avuto anche un set-point (con il servizio a disposizione), ma Noskova lo ha annullato con coraggio, trascinando il set al tie-break. Qui, la ceca non ha sbagliato più nulla, chiudendo per 7 punti a 1.

Nonostante la sconfitta, Lucrezia Stefanini può essere soddisfatta del suo torneo, in cui ha mostrato grinta e determinazione contro avversarie di alto livello.

Federica Di Sarra, n.530 WTA, ha visto concludersi la sua avventura agli Internazionali BNL d’Italia al primo turno del main draw. La 33enne di Fondi, che aveva già conquistato un grande risultato assicurandosi la wild card attraverso le “pre-quali”, è stata sconfitta con il punteggio di 61 63, in un’ora e dieci minuti di gioco, dalla qualificata francese Varvara Gracheva, attuale numero 88 del ranking mondiale.

Il match, disputato sul Campo 3 del Foro Italico, ha visto la moscovita Gracheva confermare l’esito dell’unico precedente con Di Sarra, risalente al turno decisivo delle qualificazioni dell’ITF da 25mila dollari di Campinas (terra) nel 2019.

Nel primo set l’azzurra ha ceduto la battuta nel secondo ed al sesto gioco e dopo aver mancato 4 palle break sullo 0 a 2 di cui tre consecutive cedeva la frazione per 6 a 1.

Nel secondo parziale Federica sotto per 1 a 4, con due break, recuperava un servizio nel sesto gioco ma sul 3 a 5 cedeva ancora una volta la battuta perdendo per la terza volta nel set il servizio e anche la partita per 6 a 3.

Nonostante la sconfitta, per Federica Di Sarra l’esperienza agli Internazionali BNL d’Italia resta comunque positiva. L’aver conquistato l’accesso al main draw attraverso le “pre-quali” rappresenta infatti un traguardo significativo per la giocatrice italiana, che ha dimostrato determinazione e voglia di mettersi in gioco ad alto livello.

Giorgia Pedone, n.270 WTA e wild card del torneo, è stata eliminata al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Sul Campo 2, la 19enne palermitana ha ceduto con il punteggio di 64 61, in un’ora e 23 minuti di gioco, alla qualificata slovacca Rebecca Sramkova, attualmente numero 120 del ranking mondiale.

Il primo set è stato deciso da un unico break, messo a segno nel quinto gioco dalla 27enne di Bratislava. Pedone ha avuto tre opportunità per il contro-break in un lunghissimo settimo game durato ben 20 punti, ma Sramkova è riuscita ad annullarle tutte, mantenendo il vantaggio fino alla conquista del parziale.

Nella seconda frazione, la slovacca ha preso il controllo del match, portandosi rapidamente sul 5-0 . Pedone è riuscita ad evitare il “bagel”, conquistando il suo unico game del set sul 5-1, ma Sramkova ha chiuso agevolmente sul 6-1.

Nonostante la sconfitta, per la giovane palermitana si è trattato di un’esperienza importante, che le ha permesso di confrontarsi con un’avversaria di livello superiore e di respirare l’atmosfera di un torneo prestigioso come gli Internazionali BNL d’Italia.





Marco Rossi

Il match deve ancora iniziare

1T Lajovic– Sonego(1-3)

1T Koepfer – Vavassori (0-0) ore 11:00



ATP Rome Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 4 3 Vincitore: Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Koepfer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Koepfer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Koepfer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1T Rinderknech – Passaro (0-0) ore 12:00



ATP Rome Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 7 5 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 7 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1T Mayot – Arnaldi (0-0) 2 incontro dalle ore 13:00



ATP Rome Harold Mayot Harold Mayot 6 5 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-40 0-15 15-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Mayot 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1T Gigante – Zeppieri (0-0) 2 incontro dalle ore 12:00



ATP Rome Matteo Gigante Matteo Gigante 7 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 4 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Gigante 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Gigante 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-0 → 3-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1T Evans – Fognini (1-0) 3 incontro dalle ore 13:00



ATP Rome Daniel Evans Daniel Evans 30 2 Fabio Fognini • Fabio Fognini 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

1T Napolitano – Wolf (0-0) 3 incontro dalle ore 11:00



ATP Rome Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 7 J.J. Wolf J.J. Wolf 2 6 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 J. Wolf 15-0 15-15 15-40 df 3-3 → 4-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1T Altmaier – Nardi (0-0) 4 incontro dalle ore 13:00



Il match deve ancora iniziare

WTA Rome Linda Noskova [29] • Linda Noskova [29] 0 6 7 0 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 3 6 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Linda Noskova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2T Noskova– Stefanini

1T Zarazua – Cocciaretto ore 12:00



WTA Rome Renata Zarazua Renata Zarazua 6 5 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 4 7 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 5-1 → 5-2 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1T Errani – Anisimova 2 incontro dalle 12:00



WTA Rome Sara Errani Sara Errani 4 6 6 Amanda Anisimova Amanda Anisimova 6 2 1 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1T Sramkova – Pedone ore 12:00



WTA Rome Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 0 6 6 0 Giorgia Pedone • Giorgia Pedone 0 4 1 0 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Giorgia Pedone 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Giorgia Pedone 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Giorgia Pedone 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Giorgia Pedone 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Giorgia Pedone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Giorgia Pedone 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Giorgia Pedone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Giorgia Pedone 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Giorgia Pedone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Giorgia Pedone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1T Di Sarra – Gracheva ore 12:00