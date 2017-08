Future Cuneo: Cristian Carli in finale. Adelchi Virgili sconfitto in semifinale

Tennis completo e ottimo atteggiamento in campo. Con queste armi il 21enne Cristian Carli, portacolori del CT Albinea, ha centrato il prestigioso traguardo della finale nel futures da 15.000 $ ITF al Country Cuneo.

Alla soglia delle due ore di gioco (1 ora e 57 minuti) ha superato oggi nella prima semifinale del programma il russo Alexander Zhurbin, per 4-6 7-5 5-1 rit. E’ proprio il caso di dire che grazie al fatto di averci sempre creduto, anche al termine della prima frazione, Carli ha rotto gli indugi nel secondo e terzo set costringendo alla resa il rivale di turno, negli ultimi game del set decisivo in evidente affanno. Domani (ore 17 la finale) l’emiliano troverà sul proprio percorso il ligure Andrea Basso, che in tre set (2-6 6-4 7-5) ha avuto la meglio dopo 2 ore e 33 minuti su Adelchi Virgili. Partita emozionante e spettacolare, vissuta sulle esternazioni tecniche del fiorentino Virgili, talento indiscusso, e la maggior solidità del mancino del TC Genova, bravo ad operare lo strappo decisivo nel terzo set, dal 5-5.

Intanto il titolo di doppio è andato alla coppia Della Tommasina – Fonio. I due hanno superato Maccari e Moncagatto per 12-10 al match tie-break, con lo score complessivo di 6-4 2-6 12-10.