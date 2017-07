Bella vittoria di Elisabetta Cocciaretto a Wels in un Grade 1

Eravamo d’accordo con Elisabetta Cocciaretto di sentirci appena dopo la finale in Austria, contro la slovena Nika Radisic, qualunque fosse stato il risultato. L’incontro iniziava alle 9,00 di oggi, domenica, ma fino alle 12:15 il sito del torneo non è ancora aggiornato. Ma ecco che vediamo Elisabetta in linea su Messenger: non può avere il cellulare in campo…quindi è finita!. Le scrivo: “Come è andata?” “Vintoooooo” è la risposta, “6/2 6/3” continua Elisabetta. E’ una vittoria del lavoro, della determinazione, del talento, di una ragazza che era stata ferma un anno per infortunio, e che vuole recuperare il tempo perduto. Un risultato costruito gradualmente: 3 semifinali quest’anno, di cui l’ultima in Germania, sempre in un Grade 1, ed ora questo bellissimo ed importante successo.

Allora Elisabetta: una bella vittoria che ti fa fare un volo tra le prime 100 del ranking mondiale. Te l’aspettavi?

Beh ad inizio anno non me lo sarei mai aspettato, poi di torneo in torneo ho cominciato a crederci sempre di più e ora sono tanto soddisfatta di me e del lavoro svolto.

Nell’intervista che mi hai concesso qualche mese fa dicevi che il talento è la capacità di lavorare sui propri limiti. Ti sta riuscendo bene vedo…

Credo di si, spesso vado oltre la soglia in allenamento fisico e nei tornei! Ad esempio ho sempre la fiducia di poter arrivare su tutte le palle in partita.

A chi dedichi questa vittoria?

La dedico a tutte le persone che hanno cercato di contribuire alla mia crescita sia quest’anno che negli anni passati, alla mia famiglia e soprattutto a me stessa perché dopo un anno e mezzo molto difficile sono riuscita a rialzarmi.

Sei migliorata nel saper gestire la tensione in campo?

Si sono molto migliorata, ora riesco a gestire meglio il match ed a giocare bene i punti importanti mantenendo la concentrazione.

Cosa hanno detto I tuoi coach ed I tuoi genitori?

Sono tutti molto contenti dei miei miglioramenti sia dentro che fuori dal campo.

Domani parto per i campionati europei individuali, e in seguito disputerò la Summer Cup.

Gli US Open junior sono più vicini ora…

Si ed è bellissimo! Come sai ci tengo tanto. Infatti a meta agosto partirò per gli USA per disputare un Grade 1 a Washington, poi Canada ed appunto US Open!

Ma una foto della premiazione me la mandi?

Magari…dobbiamo aspettare la finale maschile!

Elisabetta, credo di di essere autorizzato a mandarti i complimenti di tutta la redazione ed i lettori di livetennis: ti stimiamo moltissimo e ti vogliamo bene.

Grazie Antonio…saluto tutti voi e vi ringrazio di cuore!

Antonio De Filippo

