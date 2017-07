Challenger Gatineau: Thomas Fabbiano spedito ai quarti di finale (Video)

Thomas Fabbiano approda ai quarti di finale nel torneo challenger di Gatineau.

Al secondo turno il 28enne di San Giorgio Jonico, numero 86 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha sconfitto per 75 76(3) lo statunitense Sekou Bangoura, numero 312 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni.

Ai quarti di finale sfiderà il vincente del match tra il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 161 Atp e settima testa di serie, e l’australiano Max Purcell, numero 281 del ranking mondiale.

Challenger Gatineau | Cemento | $75.000 – 2° Turno

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] JC Aragone vs [5] Peter Polansky



CH Gatineau JC Aragone JC Aragone 6 3 1 Peter Polansky [5] Peter Polansky [5] 3 6 6 Vincitore: P. POLANSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Aragone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Aragone 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Aragone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Polansky 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Aragone 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-3 → 2-4 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 P. Polansky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Aragone 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Aragone 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-0 → 1-1 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Sekou Bangoura vs [2] Thomas Fabbiano



CH Gatineau Sekou Bangoura Sekou Bangoura 5 6 Thomas Fabbiano [2] Thomas Fabbiano [2] 7 7 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 3-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Bangoura 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Bangoura 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Bangoura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 S. Bangoura 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Bangoura 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Bangoura 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Bangoura 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Bangoura 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 S. Bangoura 15-0 15-15 30-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Bangoura 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Bangoura 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [PR] Bradley Klahn / Jackson Withrow vs [4] Philip Bester / Peter Polansky (non prima ore: 23:30)



CH Gatineau Bradley Klahn / Jackson Withrow Bradley Klahn / Jackson Withrow 6 6 Philip Bester / Peter Polansky [4] Philip Bester / Peter Polansky [4] 3 4 Vincitori: KLAHN / WITHROW Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Bester / Polansky 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Klahn / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Bester / Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 P. Bester / Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 P. Bester / Polansky 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Bester / Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 P. Bester / Polansky 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-3 → 5-3 B. Klahn / Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 3-3 → 4-3 P. Bester / Polansky 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Klahn / Withrow 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 P. Bester / Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 ace ace 1-1 → 2-1 P. Bester / Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Klahn / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [7] Denis Shapovalov vs [Alt] Max Purcell



CH Gatineau Denis Shapovalov [7] Denis Shapovalov [7] 6 6 Max Purcell Max Purcell 1 2 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-1 → 5-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 5-1 → 6-1 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Purcell 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Go Soeda vs [Q] Marcos Giron



CH Gatineau Go Soeda [4] Go Soeda [4] 2 1 Marcos Giron Marcos Giron 6 6 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Giron 15-0 40-0 1-5 → 1-6 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Soeda 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs Omar Jasika / Bradley Mousley