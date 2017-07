Challenger San Benedetto del Tronto: Matteo Berrettini è ai quarti di finale (Video)

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale nel torneo challenger di San Benedetto del Tronto.

Il 21enne romano nel match clou serale ha sconfitto il colombiano Santiago Giraldo, primo favorito del seeding che si è ritirato ad inizio del secondo set.

Ai quarti di finale, che si svolgeranno venerdì, affronterà Pedro Sousa, classe 1988 e n.150 ATP.

Il programma di domani

CENTRALE – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Federico Coria vs [8] Federico Gaio

2. [3/WC] Luca Vanni vs Jose Hernandez-Fernandez (non prima ore: 17:30)

3. [7] Stefano Travaglia vs Carlos Taberner (non prima ore: 19:30)

4. [WC] Gianluca Mager vs [2] Marcel Granollers (non prima ore: 21:30)

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Pietro Licciardi / Gian Marco Moroni vs Gabor Borsos / Lorenzo Giustino

2. Benjamin Bonzi / Maxime Janvier vs Flavio Cipolla / Adrian Ungur (non prima ore: 18:30)

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [5] Roberto Carballes Baena vs Benjamin Bonzi



CH San Benedetto Roberto Carballes Baena [5] • Roberto Carballes Baena [5] 0 0 1 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 40 6 2 Vincitore: B. BONZI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-5 → 0-6 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn vs Stefano Travaglia / Luca Vanni (non prima ore: 17:30)



CH San Benedetto Javier Marti Javier Marti 3 1 Pedro Sousa [6] Pedro Sousa [6] 6 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Sousa 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 J. Marti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Marti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Marti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Marti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 J. Marti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 J. Marti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Marti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Marti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [PR] Javier Marti vs [6] Pedro Sousa (non prima ore: 19:30)



4. [1] Santiago Giraldo vs Matteo Berrettini (non prima ore: 21:30)



CH San Benedetto Santiago Giraldo [1] • Santiago Giraldo [1] 0 3 0 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 15 6 2 Vincitore: M. BERRETTINI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Giraldo 0-15 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Giraldo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Giraldo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Giraldo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Gabor Borsos / Lorenzo Giustino vs [4] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort



CH San Benedetto Gabor Borsos / Lorenzo Giustino • Gabor Borsos / Lorenzo Giustino 0 6 4 Gonzalo Escobar / Mark Vervoort [4] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort [4] 0 3 1 Vincitori: BORSOS / GIUSTINO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Borsos / Giustino 4-1 G. Escobar / Vervoort 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 G. Borsos / Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Escobar / Vervoort 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Borsos / Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Escobar / Vervoort 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Borsos / Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Escobar / Vervoort 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Borsos / Giustino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Escobar / Vervoort 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-2 → 4-2 G. Borsos / Giustino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Escobar / Vervoort 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 G. Borsos / Giustino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 G. Escobar / Vervoort 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 G. Borsos / Giustino 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

2. Danilo Petrovic vs [4/SE] Laslo Djere (non prima ore: 17:30)



CH San Benedetto Danilo Petrovic Danilo Petrovic 4 6 6 Laslo Djere [4] Laslo Djere [4] 6 2 7 Vincitore: L. DJERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Petrovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Petrovic 15-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 D. Petrovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [3] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin vs Carlos Taberner / Pol Toledo Bague (non prima ore: 20:00)