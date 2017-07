Challenger San Benedetto del Tronto: Quattro azzurri al secondo turno. Luca Vanni supera Adelchi Virgili nel derby italiano (Video)

Federico Gaio, Luca Vanni, Stefano Travaglia e Gianluca Mager hanno superato il primo turno del torneo challenger di San Benedetto del Tronto.

Il 25enne faentino, ottava testa di serie, ha battuto per 46 63 75 il francese Maxime Janvier ed al secondo turno affronterà l’argentino Federico Coria.

Il 32enne toscano, terza testa di serie, si è invece imposto per 63 76(6) nel derby azzurro contro il qualificato Adelchi Virgili ed ora affronterà il dominicano Jose Hernandez-Fernandez.

Bene anche Travaglia, settima testa di serie, che ha regolato con un periodico 63 il tedesco Yannick Maden e che ora troverà sulla sua strada lo spagnolo Carlos Taberner, che ha superato per 63 75 il nostro Lorenzo Giustino.

Gianluca Mager, invece, ha sconfitto in due facili set il qualificato Juan Pablo Paz.

Subito fuori Andrea Pellegrino, in gara con una wild card, che ha ceduto per 61 62 allo spagnolo Roberto Carballes Baena, quinto favorito del seeding, e Salvatore Caruso, che si è ritirato sul punteggio di 4-1 per il suo avversario, il portoghese Pedro Sousa, sesta testa di serie.

Il programma di domani

CENTRALE – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [5] Roberto Carballes Baena vs Benjamin Bonzi

2. [1] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn vs Stefano Travaglia / Luca Vanni (non prima ore: 17:30)

3. [PR] Javier Marti vs [6] Pedro Sousa (non prima ore: 19:30)

4. [1] Santiago Giraldo vs Matteo Berrettini (non prima ore: 21:30)

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Gabor Borsos / Lorenzo Giustino vs [4] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort

2. Danilo Petrovic vs [4/SE] Laslo Djere (non prima ore: 17:30)

3. Benjamin Bonzi / Maxime Janvier vs Roberto Carballes Baena / Jose Hernandez-Fernandez

4. [3] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin vs Carlos Taberner / Pol Toledo Bague (non prima ore: 20:00)

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Maxime Janvier vs [8] Federico Gaio



2. Salvatore Caruso vs [6] Pedro Sousa



3. [3/WC] Luca Vanni vs [Q] Adelchi Virgili (non prima ore: 17:00)



4. [7] Stefano Travaglia vs Yannick Maden (non prima ore: 19:30)



5. [WC] Alexei Popyrin vs [2] Marcel Granollers (non prima ore: 21:30)



COURT 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Roberto Carballes Baena vs [WC] Andrea Pellegrino



2. [PR] Javier Marti vs Axel Michon



3. Federico Coria vs [Q] Gonzalo Escobar



4. [1] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn b. Salvatore Caruso / Federico Gaio forfait

5. [WC] Gianluca Mager vs [Q] Juan Pablo Paz (non prima ore: 20:00)



COURT 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Andrea Collarini vs [4/SE] Laslo Djere



2. Lorenzo Giustino vs Carlos Taberner



3. [Q] Mate Delic vs Jose Hernandez-Fernandez



4. Carlos Taberner / Pol Toledo Bague vs Danilo Petrovic / Ilija Vucic