ATP Umago: Bella vittoria di Marco Cecchinato che elimina Gilles Simon in tre set. Primo top 40 battuto in carriera

Arriva una importante vittoria per Marco Cecchinato nel primo turno del torneo ATP 250 di Umago (e482.060, terra).

L’azzurro ha sconfitto all’esordio l’ex top ten Gilles Simon, con il risultato di 61 36 61 in 1 ora e 38 minuti di partita.

Al secondo turno Marco Cecchinato sfiderà uno tra Copil o Dodig.

Da segnalare che Marco ha sconfitto l’avversario dal miglior ranking in carriera. Questa settimana Simon è al n.36 del mondo.

Primo set: Cecchinato in un attimo si portava sul 4 a 0, grazie ai break nel secondo e al quarto game, dopo che sul 2 a 0, dallo 0-30, piazzava quattro punti consecutivi, tra cui un ace e teneva la battuta.

Sul 5 a 1 poi l’azzurro manteneva a 15 il turno di battuta e alla prima palla set a disposizione conquistava il parziale per 6 a 1.

Secondo set: Marco avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione, subiva la reazione del transalpino che metteva a segno un parziale di 8 punti a 1, portandosi sul 4 a 3 e battuta per Cecchinato.

Sul 3 a 4 l’azzurro mancava una palla game e dopo un errore di diritto sul break point, cedeva il servizio, con Simon che nel gioco successivo passeggiava e portava a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: L’azzurro nel secondo gioco mancava tre palle break consecutive e dopo aver tenuto con un po’ difficoltà il turno di battuta sull’1 pari, ai vantaggi e dopo due doppi falli ma senza annullare palle break, metteva a segno un bel parziale di cinque game consecutivi (con Simon che sull’1 a 2 subiva il break dopo aver commesso un deleterio doppio fallo sulla palla break), portando a casa l’importante partita per 6 a 1.

ATP Umag Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 3 6 Gilles Simon [5] Gilles Simon [5] 1 6 1 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 G. Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Simon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 G. Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 G. Simon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Cecchinato – G. Simon

01:38:31

1 Aces 1

4 Double Faults 2

55% 1st Serve % 63%

29/39 (74%) 1st Serve Points Won 25/40 (63%)

16/32 (50%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)

1/3 (33%) Break Points Saved 6/11 (55%)

12 Service Games Played 11

15/40 (38%) 1st Return Points Won 10/39 (26%)

14/24 (58%) 2nd Return Points Won 16/32 (50%)

5/11 (45%) Break Points Won 2/3 (67%)

11 Return Games Played 12

45/71 (63%) Total Service Points Won 35/64 (55%)

29/64 (45%) Total Return Points Won 26/71 (37%)

74/135 (55%) Total Points Won 61/135 (45%)

105 Ranking 36

24 Age 32

Palermo, Italy Birthplace Nice, France

Palermo, Italy Residence Neuchatel, Switzerland

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2002

0/3 Year to Date Win/Loss 11/15

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 12

$687,003 Career Prize Money $12,222,681