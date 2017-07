Wimbledon: Novak Djokovic “L’ultimo match sul Campo Centrale è finito alle 19:00 e con le luci avremmo potuto giocare fino alle 23. Ho detto all’arbitro che c’è una buca in mezzo al campo e mi ha chiesto di mostrargliela”

Novak Djokovic cittorioso quest’oggi nei quarti di finale del torneo di Wimbledon ha parlato in conferenza stampa “Ieri è stata una giornata molto lunga. Ovviamente non avendo il quinto set qui, che può essere bello per gli spettatori ma non per i giocatori e considerando che l’erba è la superficie più veloce, quando i giocatori mantengono il servizio è difficile prevedere quando finirà la partita.

L’ultimo match sul Campo Centrale è finito alle 19:00 e con le luci avremmo potuto giocare fino alle 23. Siamo andati all’ufficio arbitri prima delle 20:00 e ci hanno detto che per motivi di sicurezza non si poteva giocare. Questa è stata la scusa.

Non c’è stata logica. Gli spettatori del Centrale erano sulla Henman Hill, potevano fare un annuncio e farci giocare. Anche perchè i possessori dei biglietti del Campo 1 non possono entrare sul Centrale e nemmeno quelli dei Ground.

Almeno oggi ci hanno messo sul Centre Court senza dover avere interruzioni per pioggia”.

“Ho detto all’arbitro che c’è una buca in mezzo al campo e mi ha chiesto di mostrargliela, cosa che a fine partita ho fatto. Non era molto contento. Non è sicuramente il miglior campo su cui abbia mai giocato, e molti giocatori pensano la stessa cosa.

Sono sicuro che gli addetti ai campi siano i migliori al mondo, ma l’erba è la superficie più complessa da mantenere.

Ho un problema alla spalla che mi porto dietro da un po’, ma riesco a giocare”.