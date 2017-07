Sam Groth è stato contattato per perdere una partita di tennis: “Mi hanno offerto tanti soldi, ma non è stata una tentazione per me perché gioco da molto tempo e io rispetto il tennis”

Sam Groth ha confermato molti dei sospetti che ci sono sul tennis professionistico.

L’australiano ha ammesso di essere stato contattato per perdere una partita volontariamente dopo che alcune persone gli avevano promesso tantissimi soldi, ma l’australiano non ha accettato.

In un’intervista a Herald Sun il tennista australiano ha rivelato di aver ricevuto un’offerta in denaro per perdere una partita al Challenger di Nottingham lo scorso mese.

“Mi hanno offerto tanti soldi, ma non è stata una tentazione per me perché gioco da molto tempo e io rispetto il tennis, non ho voluto buttare via tutto per una partita.

Ormai viaggia tutto attraverso l’online. Non è che ti chiamano per telefono, ti mandano un messaggio sui social”.