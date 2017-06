Mahesh Bhupathi scommette su Ramkumar Ramanathan (Video)

Ramkumar Ramanathan ha stupito tutti gli appassionati di tennis maschile raggiungendo i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Antalya.

Ciò che più ha fatto effetto è stata la vittoria su Dominic Thiem, prima testa di serie, al secondo turno; ai quarti l’indiano è stato ad un passo dal successo contro Marcos Baghdatis prima di cedere al tiebreak del set decisivo.

Mahesh Bhupathi, che vanta nel suo palmares quattro vittorie in tornei dello Slam in doppio ed è attualmente il selezionatore dell’India per quanto concerne la Coppa Davis, ha commentato: “È un’emozione poter vedere Ramkumar in un torneo così importante. Credo possa entrare presto fra i primi 100 giocatori al mondo; ad Antalya ha dimostrato di saper giocare ad altissimo livello”.

Lorenzo Carini