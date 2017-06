Andy Murray giocherà a Wimbledon ma in che condizioni?

Andy Murray, numero uno del mondo e campione in carica di Wimbledon, continua a destare preoccupazione per il torneo più importante della stagione.

L’inglese, 30 anni, ha un problema all’anca destra ed ha scelto di non partecipare ad un torneo di esibizione a Hurlingham, saltando anche il match previsto per venerdì.

“La mia anca non è ancora pronta a competere. Dovrò riposare oggi e probabilmente domani. Cercherò di tornare ad allenarmi nel fine settimana “, ha detto il britannico, che essendo il campione in carica farà il suo debutto a Wimbledon lunedì alle ore 14 italiane.

La presenza di Murray a Wimbledon non è in discussione, ma il modo in cui fisicamente arriverà al primo incontro … è sconosciuto.