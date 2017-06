Challenger Todi: Marco Cecchinato è in finale. Sconfitto in semifinale Caruana (Video)

È Marco Cecchinato il primo finalista degli undicesimi Internazionali di Tennis dell’Umbria ATP Challenger di Todi “Sidernestor Tennis Cup”.

Il tennista palermitano, testa di serie numero 2 del tabellone, ha superato agevolmente la sorpresa del torneo, l’italo americano diciannovenne Liam Caruana.

Un duplice 6/2 che la dice tutta sulla superiorità di Cecchinato. Ottimo comunque il torneo di Caruana, romano di nascita ma con residenza negli states. Per lui, considerato uno degli under 20 più interessanti del circuito ATP, si prospetta un futuro importante.

Per Cecchinato si tratta della prima finale a Todi, dopo una semifinale conquista nel 2015. In carriera il tennista siciliano, numero 97 della classifica mondiale, vanta 3 titoli nei Challenger ATP, a San Marino nel 2013, a Torino nel 2015 e a Milano nel 2016.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’ingresso alla finale di Todi sarà gratuito. Una scelta della Mef tennis Events e del Tennis Club Todi per avvicinare il più possibile all’evento la città e la regione. Sarà possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

Challenger Todi | Terra | e43.000 – Semifinali

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 6:30 pm)

1. [WC] Liam Caruana vs [2] Marco Cecchinato



CH Todi Liam Caruana Liam Caruana 2 2 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Caruana 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Dusan Lajovic vs [5] Federico Delbonis (non prima ore: 21:00)