Bolelli out al secondo turno del Roland Garros. Passa Thiem in tre set

Sconfitta in tre set per Simone Bolelli al secondo turno del Roland Garros (€ 33.500.000, terra).

Il tennista italiano è stato superato dall’austriaco Dominic Thiem, 23 anni, Nr. 7 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-1 6-3 in due ore e 24 minuti di gioco.

Troppo forte Thiem per Simone. L’azzurro ha lottato, illudendo a inizio match di riuscire a giocare partita pari ma ha dovuto cedere alla lunga. Il cammino parigino di Bolelli è comunque da applaudire, tra qualificazioni, primo turno e la lotta di oggi.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte bene Simone.

Il break al secondo gioco si rivela però tanto meritato quanto illusorio. Thiem risale da 15-40 ma nulla può sulla terza palla a favore di Bolelli che brekka ai vantaggi.

L’austriaco si riassesta e, a poco a poco, inizia a imporre il suo gioco.

A facilitarne il compito si aggiunge l’azzurro che, nel quinto gioco avanti 30-0, commette quattro gratuiti consecutivi e regala il controbreak all’avversario.

Una gran prima di Thiem sancisce il 3-3 dopo 23 minuti di gioco.

Simone fatica sempre più al servizio con il passare dei minuti. Si salva nel nono game, dove annulla ben tre palle break e porta a casa un game lottatissimo ma nulla può nell’undicesimo gioco.

Un diritto in corridoio dell’italiano vale il break a zero per l’austriaco.

Thiem al servizio per chiudere il parziale non si fa pregare. Sfrutta un diritto lungo in recupero di Bolelli e chiude 7-5 in 49 minuti di gioco.

Secondo set: l’inerzia è tutta dalla parte del giovane austriaco che, minuto dopo minuto, spinge sempre di più.

Bolelli appare spesso al gancio, perdendo subito il turno di servizio.

I primi giochi sono lottati con molte occasioni da entrambe le parti. Simone fallisce una palla del controbreak nel secondo gioco mentre nel gioco successivo l’italiano deve ricorrere agli straordinari per annullare tre palle break all’avversario.

A forza di spingere, l’austriaco passa. Il quinto game è un altro game lottatissimo, composto da 14 punti e da cinque palle break per Thiem. Bolelli è bravo sulle prime quattro ma sulla quinta cede. Una sua palla corta affossata in rete vale il secondo break austriaco del parziale.

Il set non ha ormai più niente da dire e si conclude due giochi dopo. L’italiano annulla i primi due set point grazie a due prime vincenti ma sulla terza palla a disposizione dell’avversario sbaglia ancora. E sbaglia nella stessa maniera: altra palla corta tentata, altra palla in rete.

E’ 6-1 Thiem in 40 minuti di gioco.

Terzo set: parziale emozionante, la stanchezza inizia a farsi sentire e gli errori fioccano.

Simone deve annullare due palle break già nel secondo game per rimanere in corsa ma il vero miracolo avviene nel sesto gioco dove l’azzurro cancella ben otto palle break a Thiem.

L’austriaco, dal canto suo, è spesso sicuro nei propri turni di battuta, dovendo annullare solo una palla break all’italiano nel quinto gioco e si concentra maggiormente nello strappare il servizio all’azzurro.

E il piano di Thiem trova compimento nell’ottavo gioco: straordinario rovescio lungolinea e l’austriaco si porta al servizio per chiudere l’incontro.

E non sbaglia. Alla prima palla match a disposizione Thiem chiude con un ace.

E’ 6-3 per l’austriaco in 54 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros D. Thiem [6] D. Thiem [6] 7 6 6 S. Bolelli S. Bolelli 5 1 3 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Davide Sala