Dal Roland Garros: Fabio Fognini “quando giovedì sono partito per Parigi due lacrimucce mi sono scese, non mi vergogno ad ammetterlo”

Fabio Fognini : “All’inizio del quinto set sono uscito dal campo perchè dovevo fare pipì. C’ero andato anche dopo il secondo set, mi serviva anche per riprendere un po’ d’aria. Gli ho consentito io di crescere nel terzo e nel quarto set.

Per come si era messa la partita non l’avrei mai detto che avrei vinto 6-0 al quinto. Due set buoni, poi ho avuto un black out per un set e mezzo, sono più io che l’ho messo in gioco. Sinceramente questo giocatore ha un futuro, fa tutto bene, fisicamente è rapido e non vedo punti deboli.”

“Flavia non verrà questo è il periodo più duro. E’ tutto nuovo, ma abbiamo l’aiuto delle nonne. A Barcellona con Flavia c’è sua mamma e fra un paio di giorni arriverà mia madre a darle il cambio. Ho vissuto i giorni più belli della mia via e quando giovedì sono partito per Parigi due lacrimucce mi sono scese, non mi vergogno ad ammetterlo… Ora però sono qui e voglio dare il massimo. Per fortuna Flavia sa cos’è questo sport, lo ha vissuto in prima persona e mi capisce. Magari Federico farà il suo esordio a Umago…”.

“I derby sono sempre incontri particolari. Spesso sono partite strane, brutte, magari giocheremo 5 set.”.