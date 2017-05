Dal Roland Garros: Petra Kvitova “Ogni volta che colpivo la palla avvertivo un forte fastidio. All’inizio avevo anche le dita gonfie, ma devo dire che da un mese non ho più male”

Petra Kvitova ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nel primo turno del Roland Garros.

“Mi sento alla grande. Questo match era speciale per me. Avevo già vinto una volta in carriera rientrando da un infortunio, ma ora ho vinto una seconda volta.

L’ingresso sul Philippe Chatrier è stato bellissimo, il pubblico mi ha riservato un caloroso benvenuto. Tutto il mio team era qui, così come anche la mia famiglia. C’erano quindi tutti quelli che mi hanno aiutata in questo periodo difficile, è stato piacevole giocare davanti a loro. Dopo sei mesi di stop penso di aver giocato bene, sono contenta, anche se oggi non era questo che contava”.

“Qui a Parigi mi sento al sicuro, negli spogliatoi, nel lounge player. Cerco di non vedere altra gente fuori. Questo torneo è speciale, è per quello che volevo provare a giocare qui. Sono contenta di aver preso questa decisione, non era facile, non sapevo quanto potessi essere pronta”.

“Quando ho ripreso a giocare all’inizio aveva un po’ di dolore, ma tutto era dovuto alle cicatrici. Ogni volta che colpivo la palla avvertivo un forte fastidio. All’inizio avevo anche le dita gonfie, ma devo dire che da un mese non ho più male. Sono contenta che le cose stiano andando avanti in questa maniera”.