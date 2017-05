Boris Becker plaude alla decisione di Roger Federer di dare forfait a Parigi e vede Roger favorito per Wimbledon

Boris Becker, che sarà impegnato al Roland Garros come opinionista presso Eurosport, ha applaudito la scelta di Roger Federer di non partecipare al secondo major della stagione ed evitare così di mettere a repentaglio il prosieguo della sua annata.

“Se io fossi stato il suo allenatore, avrei tentato di convincerlo in tutti i modi a non andare al Roland Garros. Farlo non avrebbe avuto senso. Lui finora ha dominato, ha trentacinque anni ed io ho pensato sin dall’inizio che si sarebbe dovuto riposare fino ai tornei sull’erba. Quando ho saputo che avesse deciso di non giocare a Parigi, ho pensato, ‘molto bene, ottima decisione!'”, ha commentato il tedesco, nel corso di un’intervista a “Record”.

E’ Roger Federer il favorito numero uno di Boris Becker, per Wimbledon? “E’ molto probabile che Roger vinca Wimbledon, quest’anno. Negli ultimi tempi, ha fatto vedere grandi cose. Ha vinto in Australia, ad Indian Wells e a Miami, poi si è riposato. Penso che sia molto probabile che lui conquisti il suo ottavo titolo all’All England Club ed il suo diciannovesimo Slam”, ha detto poi il tedesco.

Edoardo Gamacchio