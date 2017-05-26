ATP Ginevra e Lione: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali

Risultati dal circuito ATP
ATP Geneva 250 | Terra | e482.060 – Semifinali
Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [WC] Johan Nikles / Tim Puetz vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah
ATP Geneva
Johan Nikles / Tim Puetz
4
4
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [2]
6
6
Vincitori: CABAL / FARAH
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. Nikles / Puetz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
J. Nikles / Puetz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Sebastian Cabal / Farah
3-2 → 3-3
J. Nikles / Puetz
2-2 → 3-2
J. Sebastian Cabal / Farah
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
2. [Q] Mischa Zverev vs [2/WC] Kei Nishikori (non prima ore: 14:00)
ATP Geneva
Mischa Zverev•
30
6
2
Kei Nishikori [2]
30
4
5
Secondo servizio
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Nishikori
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
M. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
K. Nishikori
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
df
1-3 → 2-3
M. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
ace
0-3 → 1-3
K. Nishikori
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Nishikori
0-15
df
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
K. Nishikori
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Zverev
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
K. Nishikori
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
K. Nishikori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
3. [1/WC] Stan Wawrinka vs Andrey Kuznetsov
Il match deve ancora iniziare
4. [1] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Scott Lipsky / Leander Paes
Il match deve ancora iniziare
ATP Lyon 250 | Terra | e482.060 – Semifinali
COURT ESPERANCE BANLIEUES – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)
1. Andres Molteni / Adil Shamasdin vs [3] Oliver Marach / Mate Pavic
ATP Lyon
Andres Molteni / Adil Shamasdin
6
7
Oliver Marach / Mate Pavic [3]
4
6
Vincitori: MOLTENI / SHAMASDIN
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
A. Molteni / Shamasdin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-6 → 6-6
O. Marach / Pavic
5-5 → 5-6
A. Molteni / Shamasdin
4-5 → 5-5
O. Marach / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
A. Molteni / Shamasdin
3-4 → 4-4
O. Marach / Pavic
3-3 → 3-4
A. Molteni / Shamasdin
2-3 → 3-3
O. Marach / Pavic
2-2 → 2-3
A. Molteni / Shamasdin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
O. Marach / Pavic
1-1 → 1-2
A. Molteni / Shamasdin
0-1 → 1-1
O. Marach / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molteni / Shamasdin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-4 → 6-4
O. Marach / Pavic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
A. Molteni / Shamasdin
3-4 → 4-4
O. Marach / Pavic
3-3 → 3-4
A. Molteni / Shamasdin
2-3 → 3-3
O. Marach / Pavic
2-2 → 2-3
A. Molteni / Shamasdin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
O. Marach / Pavic
1-1 → 1-2
A. Molteni / Shamasdin
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-1 → 1-1
O. Marach / Pavic
0-0 → 0-1
2. Nikoloz Basilashvili vs [2] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 14:30)
ATP Lyon
Nikoloz Basilashvili
40
2
0
Jo-Wilfried Tsonga [2]•
30
6
0
Palla break Doppio fallo n.4 per J. T
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Tsonga
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Tsonga
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
N. Basilashvili
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Tsonga
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
J. Tsonga
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
0-0 → 0-1
3. [1] Milos Raonic vs [3/WC] Tomas Berdych
Il match deve ancora iniziare
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