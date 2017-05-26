Circuito ATP ATP, Copertina

ATP Ginevra e Lione: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali

26/05/2017 13:05 Nessun commento
Risultati dal circuito ATP
Risultati dal circuito ATP

SUI ATP Geneva 250 | Terra | e482.060 – Semifinali

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [WC] Johan Nikles SUI / Tim Puetz GER vs [2] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL

ATP Geneva
Johan Nikles / Tim Puetz
4
4
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [2]
6
6
Vincitori: CABAL / FARAH
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2. [Q] Mischa Zverev GER vs [2/WC] Kei Nishikori JPN (non prima ore: 14:00)

ATP Geneva
Mischa Zverev
30
6
2
Kei Nishikori [2]
30
4
5
Secondo servizio
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3. [1/WC] Stan Wawrinka SUI vs Andrey Kuznetsov RUS

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jean-Julien Rojer NED / Horia Tecau ROU vs Scott Lipsky USA / Leander Paes IND

Il match deve ancora iniziare



FRA ATP Lyon 250 | Terra | e482.060 – Semifinali

COURT ESPERANCE BANLIEUES – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)
1. Andres Molteni ARG / Adil Shamasdin CAN vs [3] Oliver Marach AUT / Mate Pavic CRO

ATP Lyon
Andres Molteni / Adil Shamasdin
6
7
Oliver Marach / Mate Pavic [3]
4
6
Vincitori: MOLTENI / SHAMASDIN
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2. Nikoloz Basilashvili GEO vs [2] Jo-Wilfried Tsonga FRA (non prima ore: 14:30)

ATP Lyon
Nikoloz Basilashvili
40
2
0
Jo-Wilfried Tsonga [2]
30
6
0
Palla break Doppio fallo n.4 per J. T
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3. [1] Milos Raonic CAN vs [3/WC] Tomas Berdych CZE

Il match deve ancora iniziare

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