Roland Garros: Qualificazioni Italiani. Per la prima volta Stefano Napolitano in un main draw slam. Simone Bolelli conquista il tabellone principale. Sara Errani al turno decisivo

Simone Bolelli conquista il tabellone principale del Roland Garros.

Nel turno decisivo il bolognese si è imposto con un doppio 64 nel derby tricolore contro Marco Cecchinato, ottava testa di serie delle quali.

Domani pomeriggio scopriremo chi affronterà Simone, dopo che sarà effettuato il sorteggio dei qualificati.

Stefano Napolitano per la prima volta in carriera si qualifica in un main draw di un torneo dello Slam.

L’azzurro, classe 1995, ha sconfitto al turno decisivo il kazako Alexander Bublik, classe 1997 e n.143 ATP per 6-2 al terzo set.

Sara Errani approda al turno decisivo nelle qualificazioni del Roland Garros.

La romagnola, prima testa di serie, ha sconfitto al secondo ostacolo con il punteggio di 61 62, in un’ora e 8 minuti, la russa Veronika Kudermetova, classe 1997 e n.189 WTA.

Nella sfida che vale un posto nel tabellone principale parigino l’azzurra affronterà la statunitense Nicole Gibbs, classe 1993 e n.128 WTA.

2° Turno Qualificazioni F – TDQ M – Italiani

Court 14 – 10:00 AM

2. (1)Sara Errani vs Veronika Kudermetova



GS Roland Garros S. Errani [1] S. Errani [1] 6 6 V. Kudermetova V. Kudermetova 1 2 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – 10:00 AM

4. Stefano Napolitano vs Alexander Bublik



GS Roland Garros S. Napolitano S. Napolitano 6 6 6 A. Bublik A. Bublik 4 7 2 Vincitore: S. Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 17 – 10:00 AM

4. (8)Marco Cecchinato vs Simone Bolelli