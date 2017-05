Challenger Mestre: Il Tabellone di Qualificazione con l’Order of Play

Challenger Mestre | Terra | e43.000

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jorge Montero vs [5] Gianluca Mager

2. [WC] Filippo Moggian vs Pedro Sakamoto

3. [2] Gianluigi Quinzi vs [WC] Edoardo Baldan

4. Adrien Bossel vs [WC] Filippo Piranomonte

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pietro Licciardi vs Matthias Bachinger

2. Orlando Luz vs [7] Tommy Paul

3. [1] Mathias Bourgue vs Nicola Ghedin

4. [WC] Julien Cagnina vs [6] Adrian Ungur

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Romain Barbosa vs Gian Marco Moroni

2. [3] Hubert Hurkacz vs Patrik Niklas-Salminen

3. Flavio Cipolla vs [8] Dominik Koepfer

4. Reda El Amrani vs Mateusz Terczynski

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mats Moraing vs Marcelo Zormann

2. Tomasz Bednarek vs Jurgen Zopp

3. Bernabe Zapata Miralles vs Luca Pancaldi

4. Ante Pavic vs Mark Vervoort