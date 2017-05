Challenger Shymkent: Tabellone di Qualificazione. Presenza di Riccardo Ghedin

Challenger Shymkent | Terra | $50.000

(1) Shyla, Yaraslav vs Bye

Ghedin, Riccardo vs Ayap, Sagadat

Molchanov, Denys vs (WC) Kedryuk, Alexey

Bye vs (6) Tyurnev, Evgeny

(2) Nguyen, Daniel vs Bye

Shofayziyev, Shonigmatjon vs Matsukevich, Denis

Yevseyev, Denis vs Khabibulin, Timur

Bye vs (5) Karlovskiy, Evgeny

(3) Ivanov, Vladimir vs Bye

Betov, Sergey vs Yakovlev, Andrey

Haliak, Mikalai vs Dustov, Farrukh

Duldaev, Daniiar vs (8) Vasilyev, Ilya

(4) Kapas, Andriej vs Bye

(WC) Danilov, Evgeniy vs Salman, Omar

Abzalov, Sharobiddin vs Lomakin, Grigoriy

Bye vs (7) Zhurbin, Alexander

CENTER 12 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sharobiddin Abzalov vs Grigoriy Lomakin

2. [WC] Evgeniy Danilov vs Omar Salman (non prima ore: 07:00)

3. Mikalai Haliak vs Farrukh Dustov

COURT 11 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Denis Yevseyev vs Timur Khabibulin

2. Riccardo Ghedin vs Sagadat Ayap (non prima ore: 07:00)

3. Denys Molchanov vs [WC] Alexey Kedryuk

COURT 8 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Shonigmatjon Shofayziyev vs Denis Matsukevich

2. Daniiar Duldaev vs [8] Ilya Vasilyev (non prima ore: 07:00)

3. Sergey Betov vs Andrey Yakovlev