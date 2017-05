Novak Djokovic sui campi del torneo di Roma: “Non so come siano le condizioni della NextGen Arena, ma non ho sentito molti commenti positivi a riguardo. Anche il campo centrale non è come era prima”

Novak Djokovic ha parlato delle condizioni dei campi del torneo di Roma.

“Non so come siano le condizioni della NextGen Arena, ma non ho sentito molti commenti positivi a riguardo. Anche il campo centrale non è come era prima. La terra è una superficie delicata. Per far sì che sia in un buono stato, per avere solidità nel terreno, devi giocarci ogni giorno almeno tre mesi prima che il torneo cominci.”

“Tradizionalmente abbiamo questo tipo di problemi coi campi a Roma. Gli addetti ai lavori stanno facendo del loro meglio. Ma una volta che il torneo comincia non puoi fare molto… le fondamenta del campo devono essere messe in piedi mesi e mesi prima dell’inizio del torneo, e da quanto ho capito, non giocano molto a tennis sul campo centrale e nemmeno sul campo NextGen. Ci giocano soltanto tre, quattro, cinque settimane prima del torneo, non costantemente. In questo modo non ci si può aspettare che il campo sia in buone condizioni.”