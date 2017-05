Steve Simon parla della mancata Wild card alla Sharapova per il Roland Garros: “non condivido le basi sulle quali la FFT ha poggiato la sua decisione di non assegnare wild card. Lei ha rispettato e pagato le sanzioni imposte dal CAS”

Steve Simon, Capo della WTA, ha parlato della mancata assegnazione della Wild card a Maria Sharapova per il Roland Garros.

“Le wild-card sono offerte a discrezione esclusiva dei tornei. Io supporto completamente i giocatori che ricevono wildcard e a loro auguro le migliori fortune. Saranno due settimane entusiasmanti al Roland Garros.”

“Quello che non condivido sono le basi sulle quali la FFT ha poggiato la sua decisione di non assegnare wild card a Maria Sharapova. Lei ha rispettato e pagato le sanzioni imposte dal CAS. Il “tennis anti-doping program” è un protocollo condiviso e supportato dai tornei dello Slam, da WTA, ITF e ATP. Per qualsiasi membro di questo programma non ci sono ragioni di penalizzare un giocatore al di là delle sanzioni già inflitte con le ultime sentenze”.