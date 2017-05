Dalla Svezia, una piccola ma grande notizia per il tennis italiano!

Il nostro collaboratore e amico, Antonio De Flippo ha voluto parlare del successo di Anastasia Grymalska nel primo turno del torneo ITF di Bastad.

Queste le sue parole a caldo: “Anastasia ha vinto! Avendola seguita per l’intervista so quanto timore avesse, oggi era il primo incontro da ottobre. Ana temeva per il gomito, aveva cercato il ghiaccio a Bastad per fare delle applicazioni. In realtà aveva bisogno di ritrovare fiducia. Ha vinto in rimonta, recuperando su tutti I passaggi a vuoto, 3 set point mancati nel secondo set e poi dilagando nel terzo.

L’avversaria non era semplice, la 18enne svedesina Byorklund, una top 50 junior, reduce dalle semifinali ad Hammamet, con tanti match in più nelle gambe.”

Condiviamo anche noi la gioia per il ritorno alla vittoria di Anastasia dopo i problemi fisici e vi ricordiamo che domani ci sarà una lunga intervista proprio di Antonio De Filippo a Anastasia.

La partita punto per punto