WTA Roma: Niente da fare per Deborah Chiesa. L’azzurra nel primo parziale ha sprecato un vantaggio di 5 a 1

Lesia Tsurenko supera la nostra Deborah Chiesa, alla prima partita in carriera nel circuito maggiore, nel primo turno del torneo WTA Premier Five di Roma ($3.076.495, terra).

L’azzurra, wild card, si è arresa alla tennista ucraina, classe 1989 e n.41 WTA, con il risultato di 75 62 dopo 1 ora e 31 minuti di partita.

Primo set: La Chiesa avanti per 5 a 1, grazie ai break nel primo e quinto gioco, sul 5 a 2, dal 30-15, subiva il break a 30.

Sul 5 a 3 l’azzurra,15-40, mancava complessivamente tre palle set (era al servizio la Tsurenko).

Due annullati bene dall’ucraina, nell’altro invece la Chiesa ha provato il vincente in risposta con il rovescio ma è finito in rete.

Sul 5 a 4 Deborah cedeva a 30 il turno di servizio e poi subiva un parziale di 8 punti a 1, perdendo la frazione per 7 a 5.

Secondo set: La Tsurenko si portava sul 4 a 1, grazie al break nel quarto gioco (a 15) e dopo aver annullato in precedenza due palle break.

Sul 4 a 2 l’ucraina in qualche modo teneva il servizio, dopo aver annullato un altro break point, e nel game successivo toglieva ai vantaggi il servizio all’italiana, chiudendo la partita per 6 a 2.

La partita punto per punto



WTA Rome Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 7 6 Deborah Chiesa Deborah Chiesa 5 2 Vincitore: L. TSURENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Tsurenko 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Chiesa 0-15 0-30 15-30 2-1 → 3-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Chiesa 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Chiesa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

L. Tsurenko – D. Chiesa

01:30:32

3 Aces 1

3 Double Faults 1

77% 1st Serve % 62%

32/53 (60%) 1st Serve Points Won 19/36 (53%)

10/16 (63%) 2nd Serve Points Won 10/22 (45%)

8/10 (80%) Break Points Saved 1/6 (17%)

10 Service Games Played 10

17/36 (47%) 1st Return Points Won 21/53 (40%)

12/22 (55%) 2nd Return Points Won 6/16 (38%)

5/6 (83%) Break Points Won 2/10 (20%)

10 Return Games Played 10

42/69 (61%) Total Service Points Won 29/58 (50%)

29/58 (50%) Total Return Points Won 27/69 (39%)

71/127 (56%) Total Points Won 56/127 (44%)

41 Ranking 470

27 Age 20

Vladimirec, Ukraine Birthplace N/A

Kiev, Ukraine Residence N/A

5′ 9″ (1.74 m) Height N/A

148 lbs. (67 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays N/A

Pro (2007) Turned Pro N/A

9/9 Year to Date Win/Loss 5/6

1 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$2,141,917 Career Prize Money $29,716