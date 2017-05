Mark Philippoussis ripete ancora su Roger Federer: “Ha ricaricato le pile ed è tornato in splendida forma”

Mark Philippoussis ha nuovamente espresso ottime dichiarazioni su Roger Federer: “I sei mesi di stop gli hanno fatto bene. Ha ricaricato le pile ed è tornato in splendida forma”, ha commentato l’australiano, al quale sono tornati in mente l’Hopman Cup e gli Australian Open: “Si è goduto le partite ed è sceso in campo rilassato. A Melbourne è addirittura arrivato in finale ed ha vinto, incredibile. Poi nei tornei americani è stato davvero gradioso”.

Lorenzo Carini