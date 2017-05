Un calciatore per la Coppa del Mondo di Tennis

Il difensore del Barcellona Gerard Pique è interessato insieme ad altre società a sostenere un nuovo evento a squadre internazionale.

Il circuito ATP sta infatti prendendo in considerazione di introdurre una nuova competizione di 16 squadre, che si giocherebbe in una settimana come la World Team Cup che si è svolta dal 1975 al 2012 sotto la guida dell’ATP ma che si disputava prima del Roland Garros e vedeva al via solo otto squadre.

Il nuovo evento, di cui il Board ATP ha già discusso, metterebbe a disposizione un montepremi sufficiente per attrarre i migliori giocatori al mondo in una collocazione di calendario più congeniale rispetto al precedente torneo.

“Sarebbe grandioso e interessante giocare per la nostra Nazione, una bella iniziativa” dichiara Nadal.

Novak Djokovic ha detto: “Ho parlato con Gerard, è un bravo ragazzo e ho un grande rispetto per ciò che ha fatto nella sua carriera da calciatore. Vedere uno dei migliori calciatori al mondo entrare nel mondo del tennis e cercarlo di sostenerlo personalmente ma anche con una struttura di business non può che essere positivo. Abbiamo parlato molto ma non posso dire nulla perché non è ufficiale. Ci sono idee e progetti dove anche lui è coinvolto. Ma non so se si realizzerà. Dipende da diverse cose. Il mondo del tennis è complesso, perché ci sono tanti organi ufficiali e tante associazioni che hanno in alcuni aspetti il controllo del tennis e dei tornei. La programmazione tennistica è complicata.”