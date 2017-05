Challenger Seoul: Thomas Fabbiano vola in semifinale (Video)

Thomas Fabbiano approda in semifinale nel torneo challenger di Seoul.

L’azzurro ha sconfitto ai quarti di finale per 36 62 63 il giapponese Go Soeda, classe 1984 e n.144 ATP.

In semifinale sfiderà Ruben Bemelmans, classe 1988 e n.137 ATP.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Thomas sul 3 pari, 15-40, ha annullato due delicate palle break e poi nel gioco successivo, dal 30 a 0, ha conquistato quattro punti consecutivi, mettendo a segno il break decisivo.

Sul 5 a 3 l’azzurro, dal 15-30 e dopo aver mancato una palla match, al secondo tentativo chiudeva la sfida per 6 a 3.

Challenger Seoul | Cemento | $100.000

QF Soeda – Fabbiano (0-2) ore 04:00



CH Seoul Go Soeda Go Soeda 6 2 3 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 3 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Soeda 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Soeda 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Soeda 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Soeda 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1 Aces 12 Double Faults 053% 1st Serve % 67%29/46 (63%) 1st Serve Points Won 43/64 (67%)19/40 (48%) 2nd Serve Points Won 14/31 (45%)3/8 (38%) Break Points Saved 7/10 (70%)13 Service Games Played 1321/64 (33%) 1st Return Points Won 17/46 (37%)17/31 (55%) 2nd Return Points Won 21/40 (53%)3/10 (30%) Break Points Won 5/8 (63%)13 Return Games Played 1348/86 (56%) Total Service Points Won 57/95 (60%)38/95 (40%) Total Return Points Won 38/86 (44%)86/181 (48%) Total Points Won 95/181 (52%)

Fabbiano – Soeda

May 26, 1989 Birthday: Sep 05, 1984

27 years Age: 32 years

Italy Italy Country: Japan Japan

133 Current rank: 144

98 (Apr 04, 2016) Highest rank: 47 (Jul 23, 2012)

718 Total matches: 907

$619 381 Prize money: $1 611 633

435 Points: 414

Right-handed Plays: Right-handed