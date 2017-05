Risultati penultima giornata Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis Alghero 2017

La Cina riscrive la storia. Dopo 29 anni consecutivi di dominio assoluto, la Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis femminile cambia padrona. Non più la plurimedagliata Olanda, ma la nazionale asiatica, che si è imposta per 2-0 in finale al termine di due match dall’andamento a tratti identico.

Prima, Hui Min Huang l’ha spuntata per 6-2, 4-6, 7-6(5) sull’ex numero 1 del mondo Aniek Van Koot, poi Zhenzhen Zhu ha battuto Diede De Groot ha superato 6-1, 5-7, 6-2, dopo essere andata anche al servizio sul 4-1 in proprio favore nel secondo set.

Intanto, vista la durata della finale femminile, la finale maschile tra Francia e Gran Bretagna verrà disputata domani, domenica 7 maggio, dalle ore 10.

In programma domani anche la finale dei Quad, che vedrà scendere in campo Gran Bretagna ed Israele.

Tra gli Junior, gli Stati Uniti attendono la vincente di Russia-Canada.

UOMINI

Finalissima: Francia-Gran Bretagna-Polonia (domenica, ore 10.30).

Finale 3°-4° posto:

Belgio-Polonia 2-1:

T.Kruszelnicki (P) b. J.Vandorpe 1-6, 7-5, 6-3.

J.Gerard b. K.Fabisiak 6-1, 6-1.

J.Gerard/J.Vandorpe b. K.Fabisiak/T.Kruselnicki 6-3, 6-2.

Finale 15°-16° posto:

Svezia-Italia 2-1:

A.Cippo b. H.Harstedt 6-0, 6-3.

S.Ollson b. I.Tratter 6-0, 6-1.

H.Harstedt/S.Ollson b. A.Cippo/I.Tratter 6-4, 6-2.

DONNE

Finalissima.

Cina-Olanda 2-0:

H.Huang b. A.Van Koot 6-2, 4-6, 7-6(5).

Z.Zhu b. D.De Groot 6-1, 5-7, 6-2.

Finale 3°-4° posto.

Stati Uniti-Svizzera 2-0:

M.Soldan b. K.Suter-Erath 7-5, 3-6, 6-2.

D.Mathewson b. G.Buhler 6-0, 6-1.

Finale 9°-10° posto.

Russia-Italia 2-0:

L.Bubnova-M.Lauro 6-3, 6-4.

V.Lvova b. G.Capocci 4-6, 7-6, 3-0 rit.

QUAD.

Semifinali:

Gran Bretagna-Stati Uniti 2-1:

B.Barten (U) b. A.Cotterill 4-6, 6-2, 6-1.

A.Lapthorne b. D.Wagner 6-4, 7-5

A.Cotterill/A.Lapthorne b. N.Taylor/D.Wagner.

Israele-Giappone 2-1:

N.Gershony b. S.Kawano 6-0, 6-2

M.Moroishi (G) b. S.Weinberg 6-0, 6-4

N.Gershony/S.Weinberg b. S.Kawano/M.Moroishi 6-4, 6-2.

JUNIOR

Semifinali:

Stati Uniti-Brasile 2-1:

F.Bernardes (B) b. N.Melnyk 6-1, 6-1

C.Stroud b. J.Torquato 6-1, 6-0

N.Melnyk/C.Stroud b. F.Bernardes/J.Torquato 6-4, 7-6.

Russia-Canada 1-1:

T.Bourassa (C) b. L.Shuklin 1-6 6-3, 6-2.

S.Lysov b. T.Venos 6-4, 7-5

S.Lysov/L.Shuklin vs. T.Bourassa/T.Venos in corso di svolgimento.