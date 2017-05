ITF Junior Salsomaggiore: Musetti vince ancora, bene Piccinetti e Cocciaretto

Manca davvero poco alla conclusione della trentaquattresima edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme.

Ancora in corsa in singolare Lorenzo Musetti, Elisabetta Cocciaretto e Lisa Piccinetti.

TORNEO MASCHILE – Alan Fernando Rubio Fierros e Nick Hardt sugli scudi a Salsomaggiore Terme: il primo, numero uno del seeding, ha messo fine al torneo di Francesco Forti, che si è arreso per 6-4 al terzo set dopo essere partito col piede giusto ed aver conquistato la frazione d’apertura; Hardt, considerato in Repubblica Dominicana come il futuro erede di Victor Estrella Burgos, ha avuto bisogno di due set per sconfiggere Mattia Frinzi con lo score di 6-4 6-4.

Per i colori italiani, da segnalare il successo del classe 2002 Lorenzo Musetti, molto bravo a fermare il coreano Han, numero tredici, per 6-3 3-6 6-3; domani, l’azzurro sarà atteso da Rubio Fierros.

Nel derby d’Oriente fra Park (Corea) e Tseng (Taipei), ha avuto la meglio quest’ultimo in due rapidi parziali.

TORNEO FEMMINILE – Due italiane proveranno a centrare la finale del torneo G2 di Salsomaggiore. Si tratta di Elisabetta Cocciaretto e Lisa Piccinetti, che hanno rispettivamente battuto Elisa Visentin (6-4 6-4) e Victoria Hu (5-7 6-4 6-4).

Match altalenante, ed altrettanto divertente, quello fra Piccinetti e Hu.

Dopo un’ottima partenza con break in apertura in suo favore, l’azzurrina ha avuto un passaggio a vuoto ed in poco tempo si è trovata sotto per 1-4. Piccinetti va difficoltà anche nel sesto gioco; annulla un break point e poi riesce ad accorciare sul 2-4, prima di strappare il servizio all’americana e ad agganciare definitivamente nel punteggio sul quattro pari.

Nel dodicesimo gioco, un doppio fallo doloroso sul set point ha permesso a Hu di portare a casa la prima frazione per 7-5.

Secondo set ben giocato da Lisa, anche se ha sofferto spesso le ottime accelerazioni della sua sfidante: sopra per cinque giochi a due, Piccinetti ha avuto un attimo di esitazione ed è stata avvicinata fino al 5-4, prima di chiudere 6-4 ed allungare il match al terzo.

Rimonta pazzesca nel set decisivo: da 1-4, Lisa ha piazzato cinque giochi di fila regalandosi la semifinale contro Naho Sato, numero due del torneo.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

Rubio Fierros (Mex,1) b. Forti (Ita,6) 36 61 64

Musetti (Ita) b. Han (Kor,13) 63 36 63

Tseng (3,Tpe) b. Park (Kor,5) 63 64

Hardt (Dom) b. Frinzi (Ita,7) 64 64

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Cocciaretto (Ita) b. Visentin (Ita) 64 64

Piccinetti (Ita,6) b. Hu (Usa) 57 64 64

Lorenzo Carini