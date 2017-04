Challenger Anning: Fabbiano e Quinzi per ritiro al secondo turno. Out Vanni (Video)

Thomas Fabbiano approda al secondo turno nel torneo challenger di Anning.

Il 27enne pugliese di Dan Giorgio Ionico, numero 163 Atp, ha battuto in rimonta per 26 62 62 il kazako Aleksandr Nedovyesov, numero 213 Atp (il match era stato sospeso lunedì per oscurità sulla situazione di un set pari).

Ora sfiderà l’australiano Jordan Thompson, numero 77 Atp e primo favorito del seeding.

Out Luca Vanni. Il 31enne toscano, numero 122 del ranking mondiale e terza testa di serie, è stato sconfitto con un doppio 62 dal cinese Di Wu, numero 233 Atp, .

Avanza Gianluigi Quinzi dopo aver sconfitto il francese Mathias Bourgue, numero 140 Atp e settima testa di serie per ritiro.

Al secondo ostacolo sfiderà Oscar Otte, classe 1993 e n.263 ATP.

Challenger Anning | Terra | $150.000 – 1° Turno

CENTER COURT – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Di Wu vs [3] Luca Vanni



CH Anning Di Wu Di Wu 6 6 Luca Vanni [3] Luca Vanni [3] 2 2 Vincitore: D. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 5-2 → 6-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Vanni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Vanni 15-0 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2 Aces 60 Double Faults 351% 1st Serve % 51%21/29 (72%) 1st Serve Points Won 15/24 (63%)14/28 (50%) 2nd Serve Points Won 4/23 (17%)7/9 (78%) Break Points Saved 0/6 (0%)8 Service Games Played 89/24 (38%) 1st Return Points Won 8/29 (28%)19/23 (83%) 2nd Return Points Won 14/28 (50%)6/6 (100%) Break Points Won 2/9 (22%)8 Return Games Played 835/57 (61%) Total Service Points Won 19/47 (40%)28/47 (60%) Total Return Points Won 22/57 (39%)63/104 (61%) Total Points Won 41/104 (39%)

2. Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs [3] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski



CH Anning Mao-Xin Gong / Ze Zhang Mao-Xin Gong / Ze Zhang 3 6 Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski [3] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski [3] 6 7 Vincitori: PODLIPNIK-CASTILL / VASILEVSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 1-0 → 1-1 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Gong / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 M. Gong / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ze Zhang vs Kamil Majchrzak



CH Anning Ze Zhang Ze Zhang 5 1 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 7 6 Vincitore: K. MAJCHRZAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 K. Majchrzak 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Z. Zhang 0-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 df 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Majchrzak 0-15 0-30 df 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Z. Zhang 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 5-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 K. Majchrzak 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Z. Zhang 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Thomas Fabbiano vs Aleksandr Nedovyesov



CH Anning Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 2 6 6 Aleksandr Nedovyesov Aleksandr Nedovyesov 6 2 2 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Nedovyesov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 ace ace 4-2 → 5-2 A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Nedovyesov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Nedovyesov 0-0

3 Aces 76 Double Faults 465% 1st Serve % 67%40/61 (66%) 1st Serve Points Won 35/58 (60%)13/33 (39%) 2nd Serve Points Won 9/28 (32%)11/15 (73%) Break Points Saved 6/12 (50%)12 Service Games Played 1223/58 (40%) 1st Return Points Won 21/61 (34%)19/28 (68%) 2nd Return Points Won 20/33 (61%)6/12 (50%) Break Points Won 4/15 (27%)12 Return Games Played 1253/94 (56%) Total Service Points Won 44/86 (51%)42/86 (49%) Total Return Points Won 41/94 (44%)95/180 (53%) Total Points Won 85/180 (47%)

3. [1] Jordan Thompson vs Ilya Ivashka



CH Anning Jordan Thompson [1] Jordan Thompson [1] 5 6 7 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 7 3 6 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 I. Ivashka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Fajing Sun vs [2] Janko Tipsarevic



CH Anning Fajing Sun Fajing Sun 0 4 Janko Tipsarevic [2] Janko Tipsarevic [2] 6 6 Vincitore: J. TIPSAREVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Tipsarevic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 F. Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Sun 0-15 0-30 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 F. Sun 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 J. Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Sun 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Wei Cai / Zhizhen Zhang vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng



CH Anning Wei Cai / Zhizhen Zhang Wei Cai / Zhizhen Zhang 6 6 Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng 3 4 Vincitori: CAI / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 W. Cai / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Hsieh / Peng 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 W. Cai / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Hsieh / Peng 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 W. Cai / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 W. Cai / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Hsieh / Peng 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 W. Cai / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 ace ace 0-1 → 1-1 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 W. Cai / Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 W. Cai / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Hsieh / Peng 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 ace ace 4-1 → 4-2 W. Cai / Zhang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Hsieh / Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 W. Cai / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Hsieh / Peng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 W. Cai / Zhang 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. Marco Chiudinelli vs [Q] Juan Pablo Paz



CH Anning Marco Chiudinelli • Marco Chiudinelli 30 1 Juan Pablo Paz Juan Pablo Paz 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Chiudinelli 0-15 0-30 15-30 30-30 1-3 J. Pablo Paz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Chiudinelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Pablo Paz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 M. Chiudinelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Teymuraz Gabashvili vs Nikola Milojevic



CH Anning Teymuraz Gabashvili [8] Teymuraz Gabashvili [8] 6 5 7 Nikola Milojevic Nikola Milojevic 1 7 6 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 df 4-1* 5-1* 6-1* 6*-1 6-6 → 7-6 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Milojevic 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 N. Milojevic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 T. Gabashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Milojevic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 T. Gabashvili 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 N. Milojevic 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Gabashvili 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 T. Gabashvili 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Milojevic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Gabashvili 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [4] Andrej Martin vs Alexander Kudryavtsev



CH Anning Andrej Martin [4] Andrej Martin [4] 6 3 6 Alexander Kudryavtsev Alexander Kudryavtsev 1 6 1 Vincitore: A. MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Kudryavtsev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Martin 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Martin 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Kudryavtsev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Martin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Kudryavtsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 A. Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Kudryavtsev 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 3-0 → 4-0 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Kudryavtsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Martin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Andrew Whittington vs Kimmer Coppejans



CH Anning Andrew Whittington • Andrew Whittington 40 6 2 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 40 3 1 Ace - n.10 per A. W Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Whittington 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 ace 2-1 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Whittington 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-3 → 6-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Whittington 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 5-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Whittington 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Whittington 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

COURT 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marko Tepavac vs [Q] Felix Auger-Aliassime



CH Anning Marko Tepavac Marko Tepavac 2 6 6 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 4 4 Vincitore: M. TEPAVAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Tepavac 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Tepavac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Tepavac 15-0 ace 30-0 ace 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Tepavac 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Tepavac 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Tepavac 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Tepavac 0-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Tepavac 15-0 ace 30-0 40-15 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Tepavac 0-15 df 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Tepavac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Tepavac 0-15 15-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Tepavac 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Akira Santillan vs [6] Quentin Halys



CH Anning Akira Santillan Akira Santillan 6 6 5 Quentin Halys [6] Quentin Halys [6] 7 4 7 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. Santillan 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Santillan 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Santillan 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Santillan 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Santillan 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Santillan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 A. Santillan 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Santillan 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 ace 4-5 → 5-5 Q. Halys 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Santillan 15-0 30-15 ace 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Santillan 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [SE] Oscar Otte vs [Q] Prajnesh Gunneswaran



CH Anning Oscar Otte Oscar Otte 4 6 6 Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran 6 3 4 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 P. Gunneswaran 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Gunneswaran 30-0 40-0 4-2 → 4-3 O. Otte 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Gunneswaran 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Gunneswaran 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 O. Otte 0-15 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 P. Gunneswaran 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 1-0 → 2-0 O. Otte 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 3-5 → 4-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Otte 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 O. Otte 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

4. [Q] Gianluigi Quinzi vs [7] Mathias Bourgue



CH Anning Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 0 3 Mathias Bourgue [7] • Mathias Bourgue [7] 0 0 Vincitore: G. QUINZI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bourgue 3-0 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

0 Aces 00 Double Faults 063% 1st Serve % 67%5/5 (100%) 1st Serve Points Won 1/4 (25%)3/3 (100%) 2nd Serve Points Won 1/2 (50%)0/0 (0%) Break Points Saved 1/2 (50%)2 Service Games Played 13/4 (75%) 1st Return Points Won 0/5 (0%)1/2 (50%) 2nd Return Points Won 0/3 (0%)1/2 (50%) Break Points Won 0/0 (0%)1 Return Games Played 28/8 (100%) Total Service Points Won 2/6 (33%)4/6 (67%) Total Return Points Won 0/8 (0%)12/14 (86%) Total Points Won 2/14 (14%)

5. [WC] Yan Bai / Di Wu vs Riccardo Ghedin / Quentin Halys