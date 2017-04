Roger Federer si cancella già da Madrid e Roma

Roger Federer ha dato ufficialmente forfait per i tornei Masters 1000 di Madrid e Roma.

Stamane il 35enne svizzero si è cancellato dall’entry list sia di Madrid che del torneo di Roma e quindi non ci sarà alcuna sorpresa dato che un giocatore che si cancella dai tornei non può più essere presente alla manifestazione nemmeno con una wild card.

Lo svizzero, dovrebbe giocare, solo il Roland Garros.