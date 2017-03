Da Miami: Parla Roger Federer “tutto sommato credo che sia un giocatore migliore rispetto a dieci anni fa”

Roger Federer

Il match con Bautista Agut: “Mi sento bene fisicamente. È stato un tipo di match diverso, non la tipica partita dominata dai servizi, quindi quando non si convertono alcune opportunità ci si sente un po’ frustrati a volte. Quindi bisogna essere positivi mentalmente e giocare in modo corretto. Roberto è rimasto offensivo quando ha potuto, rispondendo a molti colpi. È stata dura per me trovare il ritmo perfetto, a volte nelle sessioni diurne col sole in faccia è difficile giocare. Forse non sono stato ispirato come nelle precedenti partite.”

Federer di oggi e quello di 10 anni fa: “Penso che gioco in maniera diversa, la mia tecnica è diversa. Non so se è questo il miglior tennis per me è difficile rispondere a questa domanda, perché ci sono stati anni in cui ho vinto tipo 150 partite e perso 8-9. È difficile sentirsi meglio di così. Ma penso che forse sul piano dell’aggressività sto facendo delle cose incredibili.

Sono migliorato, il tennis ha avuto un’evoluzione e ho dovuto cambiare anch’io, ma tutto sommato credo che sia un giocatore migliore rispetto a dieci anni fa. Non sempre lo si vede nei risultati perché altri giocatori come Novak, Rafa e Murray hanno fatto estremamente bene anche loro.”